Feijóo atribuye a la "política energética ideologizada" de Sánchez el apagón del que se cumple un año

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, modificó su agenda habitual este lunes para, en lugar de presidir en Génova la reunión ordinaria del Comité de Dirección de su partido, acudir al Congreso de los Diputados, un día antes del inicio del pleno semanal, e inaugurar en la sala Constitucional la jornada "A un año del gran apagón", organizada por el Grupo Popular ante el primer aniversario, que se cumple este martes, del gran apagón.

El líder de la oposición reiteró sus argumentos culpando del mismo al Gobierno, y en concreto tanto a Pedro Sánchez como a sus dos últimas ministras de Transición Ecológica, Sara Aagesen y la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, sin olvidarse de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en su día ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable", sentenció Feijóo.

A su juicio, Sánchez, Aagesen, Ribera y Corredor son “responsables del gran apagón”: “Ninguno de ellos debería seguir en su cargo y ninguno ha asumido la menor responsabilidad”, al tiempo que acusó al Gobierno de hacer “luz de gas” con el apagón después de que, en un año, no haya asumido ninguna responsabilidad y solo haber aportado “confusión, mentiras e insultos”.

Apuesta por la nuclear

Núñez Feijóo se preguntó cuánto ha costado al Estado el "gran apagón" y la "operación reforzada" puesta en marcha por Red Eléctrica para que no vuelva a ocurrir y sitúa el coste del consumidor en cerca de 1.000 millones de euros y de 40 euros más por hogar.

El líder de los populares enfatizó de nuevo su apuesta por la energía nuclear, que será fundamental en caso de que llegue al gobierno, prometió, en un mix donde también tendrán un peso importante las nucleares. "Por supuesto", remarcó al respecto. Precisamente este martes, cuando se cumple la efeméride exacta del gran apagón, Feijóo visitará la central nuclear de Ascó, en Tarragona, para visualizar así su apuesta por ese tipo de energía.

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Durante su mencionado discurso en la jornada organizada por su partido, el líder de la oposición volvió a reiterar que si el día del apagón la central de Almaraz, en Cáceres, hubiera estado funcionando "a pleno rendimiento", el apagón no se habría producido. Justo después de lo ocurrido hace un año el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, negó de manera taxativa valoraciones que atribuyeron al mix energético el apagón, como ahora vuelve a hacer Feijóo. "Nosotros no aspiramos a batir ningún récord ni queremos ninguna medalla a costa del bienestar y la vida de los ciudadanos. Queremos que esos ciudadanos que pagan sus impuestos más que nunca tengan los servicios y las infraestructuras que merecen y que estas sean fiables, seguras y de calidad", aseveró al respecto el presidente del PP.

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