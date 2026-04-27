TARRAGONA
El juez del caso Montoro rechaza enviar a Madrid sus pesquisas y niega que tenga "un especial interés" en investigar los hechos
"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico", advierte el magistrado Rubén Rus Vela
El juez de Tarragona que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha rechazado enviar el caso a los juzgados de Madrid, como le reclaman las defensas de los investigados, ya que considera que es competente, ya que es "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", según especifica un auto de 16 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de la Asociación de Fabricantes de Gases (AFGIM), se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer Ibérica, desde Tarragona, realiza su parte del pago", completa el magistrado, en alusión al despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro.
En el mismo sentido, Rus Vela ha negado que haya "actuado porque se tenga un especial interés en conocer del asunto", sino que lo ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables", prosigue la resolución.
Empresa en Tarragona
El hallazgo casual, que está en el origen de la presente causa, explica el magistrado, se encuentra "en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona, tales correos se obtienen en la cuenta de correo corporativo del director técnico, Rubén Folgado Girón, correos que dirige, entre otros al director general, Karl Hauck, ambos tienen su puesto de trabajo en Tarragona", indica en su resolución el juez, que precisamente ha citado como investigados a los dos directivos de la empresa ubicada en Catalunya.
Para el instructor, en los mensajes se constata que varias empresas del sector gasístico "pretenden obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico, y de su lectura se desprende que, no habiendo obtenido la rebaja pretendida, se decide contratar a nueva empresa (Equipo Económico), ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda, siendo este acceso directo lo que permitiría obtener la pretendida rebaja".
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