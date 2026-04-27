El PP exige al Gobierno que retire la reforma de la Constitución para blindar el aborto porque "polariza" la sociedad

La comisión Constitucional del Senado ha ofrecido este lunes un pequeño adelanto del debate que se vivirá en próximo jueves en el pleno del Congreso, cuando la propuesta del Gobierno para reformar la Constitución y blindar el aborto encare su primer trámite. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha exigido al Ejecutivo que retire esa iniciativa porque solo busca "polarizar" a la sociedad, reabrir un debate que ya estaba cerrado y "condicionar" el clima político de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

"No estamos ante un simple debate jurídico, estamos ante algo más grave, la utilización de la Constitución con fines que nada tienen que ver con el constitucionalismo", ha denunciado el senador del PP Vicente Tirado, en su crítica al intento del Gobierno por incluir en el artículo 43 de la Constitución "el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo". "No ha habido diálogo, no ha habido acuerdo, no existe una demanda social prioritaria y no hay ninguna expectativa real de que esta reforma prospere", ha rematado.

Sin querer entrar en el objetivo de la reforma, como tampoco hace la enmienda a la totalidad registrada por el PP en el Congreso, Tirado critica todo lo que rodea a esta propuesta, desde el "oportunismo político" de hacerlo en "vísperas de una cita electoral" al artículo elegido para introducir el cambio, el 43, en lugar del 15, relativo al derecho a la vida, ya que este último requeriría una vía de reforma agravada que conllevaría la convocatoria de elecciones y hasta un referéndum.

La defensa

"Es una trampa, es un engaño. Cuando no hay necesidad jurídica, cuando no hay consenso político y se intenta eludir el procedimiento constitucional adecuado, lo que se impulsa no es una reforma, es una maniobra que reabre un debate que en la práctica está resuelto", ha sentenciado. Ante estas palabras, la senadora del PSOE Susana Díaz ha defendido que sí existe una "demanda social" porque no todas las mujeres tienen las mismas facilidades a nivel territorial para poder abortar en un centro público.

"Cualquier mujer, en cualquier rincón de España tiene que recibir el mismo derecho", ha recalcado Díaz antes de recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a las mujeres que se fuera a abortar a "otro lado". Así, ha cuestionado a la bancada popular cuál es su posición respecto al aborto, si la esgrimida por Alberto Núñez Feijóo o por Díaz Ayuso, y si esa indefinición en la que se mueven se debe a la necesidad de alcanzar acuerdo con Vox.

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La aprobación

Pese al debate, el PP ha echado mano a su mayoría absoluta para aprobar su moción, la cual carece de carácter vinculante, y en la que se insta al Gobierno a "no continuar con la tramitación" de la reforma y evitar "en todo caso utilizar cualquier propuesta de reforma de la Constitución como instrumento de polarización política". En el texto, también achacan su presentación a la búsqueda de "tensión política para condicionar el normal desarrollo de la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía".

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