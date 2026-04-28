El PP admite sentirse "cómodo" con la prioridad nacional aunque marca distancia con Vox en determinadas cuestiones

"Nosotros nos sentimos cómodos con el término de prioridad nacional entendido como el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos, pero hay muchas cuestiones en las que no compartimos la posición de Vox", ha explicado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, tras una semana de polémica en torno a la política de 'españoles primero' que han impuesto los de Santiago Abascal en las negociaciones autonómicas de Extremadura y Aragón. Son esas discrepancias las que llevaron a los populares a oponerse a una moción de Vox la pasada semana, aunque este martes se han abstenido ante otra iniciativa del partido ultra que aplicaba la prioridad nacional a la vivienda.

En plena ofensiva de Vox por intentar introducir este concepto en todos los textos que registra en el Congreso así como en los del PP a través de enmiendas, Muñoz ha reivindicado los acuerdos alcanzados con los de Abascal, dejando claro que la prioridad nacional está ligada al concepto del arraigo, primando la vinculación de las personas al territorio y no su nacionalidad. A renglón seguido, ha explicado que hay posicionamientos de Vox que no comparten.

En este sentido, ha señalado la reivindicación del partido de extrema derecha de la "remigración" de todos los migrantes en situación irregular; la eliminación de la asistencia jurídica gratuita; que los extranjeros legales solo puedan acceder a la sanidad en función de su cotización; o eliminar por completo la prestación de sanidad a los extranjeros irregulares. En este último caso, Muñoz ha matizado que están a favor de atender a los extranjeros que tengan una urgencia, pero que estos no tengan derecho de disfrutar libremente de la sanidad pública española.

Nuevo debate

La aclaración de Muñoz llega una semana después de que los populares se opusieran a una moción de Vox que defendía el concepto de "prioridad nacional". Entonces, el PP señaló que el texto no hacía mención al marco constitucional. Este martes, los de Abascal han vuelto a defender la idea de "los españoles primero" en la gestión de la vivienda pública. "Garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda para asegurar el bienestar material y psicológico de los españoles", rezaba el texto que han elevado a la comisión de Vivienda, que no ha salido adelante al contar solo con el 'sí' del partido ultra y la abstención del PP.

El diputado de Vox Ricardo Chamorro ha defendido, palabra por palabra, esa exigencia en un discurso en el que ha puesto el acento en los problemas de salud mental que está provocando la crisis de vivienda. Así, entre los motivos ha señalado las "políticas de inmigración descontrolada y de prioridad extranjera que han inflado los precios y han dejado a los jóvenes sin horizonte". "El resultado es claro, más ansiedad y depresión", ha recalcado.

Ni una palabra sobre el tema de la prioridad nacional ha mencionado el parlamentario del PP Raúl Cuevas. Toda su intervención ha estado centrada en criticar las políticas del Gobierno, obviando las propuestas de Vox. "Han convertido el acceso a la vivienda en una fábrica de estrés estructural", le ha espetado a los partidos del Ejecutivo. Finalmente, los populares se han abstenido, un gesto más simbólico que práctico, ya que la iniciativa no iba a salir adelante ante el rechazo del resto de partido. A lo que sí que se han opuesto es a una enmienda presentada por Vox a uno de sus textos en la que defendían la "prioridad nacional".

El diputado del PSOE Ignasi Conesa no ha dejado pasar la oportunidad y ha ironizado con la rapidez con la que Vox ha "fagocitado" al PP. Así, ha tildado la iniciativa de una "frivolidad supina" con "gotitas de racismo" que resulta de "mal gusto".

Segunda votación

Será esta misma tarde cuando se debata otra proposición no de ley de Vox en el pleno del Congreso sobre el colapso del sistema sanitario. Lo primero que reclaman es derogar el real decreto que reconoce el derecho a la protección de la salud de todas las personas extranjeras para, después, pedir que se establezca la "la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general". Al igual que en los pactos autonómicos, matizan que se deberá siempre atender "las situaciones de emergencia vital".

No obstante, a renglón seguido, exigen la "remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles" y condicionan incluso el acceso a los servicios públicos de los "inmigrantes legales" a que "sus años de cotización". En la misma línea, piden "combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades sanitarias regionales".

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En los dos textos anteriores, la formación ultra aplica el concepto a dos de los principales problemas actuales, la vivienda y el colapso de la sanidad. La semana pasada, su moción era mucho más amplia, "establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".

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