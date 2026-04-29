JUICIO KITCHEN
El inspector que investigó la caja 'b' del PP declara en el juicio de Kitchen que sus superiores impidieron que incluyera a Rajoy en sus informes
El agente Manuel Morocho ha afirmado que "tampoco se pudo incluir" en otro informe a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aparecía como "apoderada" en una cuenta
Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Turno para Morocho, investigador de la Gürtel: última hora desde la Audiencia Nacional
El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Manuel Morocho, que investigó en apoyo del juez Pablo Ruz el caso Gürtel, ha declarado en el juicio del caso Kitchen que sus jefes le impidieron incluir al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en sus informes sobre la caja 'b' del PP: "Es una persona singular, que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha contestado a la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.
Pero no fue Rajoy único el cargo al que le impidieron incluir en sus informes, ha explicado Morocho, sino que "toda la escala de mando" trató de que no apareciera "ningún nombre de la formación política, en concreto de todos los que aparecen como perceptores de fondos". A la pregunta de la letrada socialista sobre si uno de esos nombres era el de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el testigo ha respondido que "sí", pues aparecía como "apoderada en cuenta y tampoco se pudo incluir".
Interpelado por la abogada Marta Giménez-Cassina, que ejerce la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, este inspector de la UDEF ha reiterado que las objeciones también iban respecto "a la concatenación" de los apuntes contables con "procesos electorales y, por supuesto, la no aparición de ninguna persona de cargo público en los mismos. Y, además, según íbamos avanzando en la investigación, ya se ponía en tela de juicio la correlación que hacíamos entre la salida de fondos de caja 'b' y los pagos de la reforma de la sede de la formación política".
Además, ha especificado que entre los reparos que le trasladaron sus jefes, cuyos nombres identificó como "Miguel Ángel Cuevas, José Manuel Álvarez Luna, [José Luis Fernández] Gudiña, Manuel Vázquez, [José Enrique Rodríguez] Ulla, [José Garcia] Losada y [José Santiago] Sánchez Aparicio", se encontraban aspectos relevantes de las pesquisas, pues "planteaban toda una serie de objeciones, por ejemplo si era una documentación extracontable, con flujos de dinero o no, y quienes aparecían de donantes y de receptores de fondos".
José Luis Olivera
También ha declarado Morocho que el comisario José Luis Olivera, uno de los acusados en el juicio de Kitchen, le ofreció un puesto en una embajada, que son trabajos "bien retribuidos". Ha llegado incluso a recordar que en la reunión que mantuvo con el propio Olivera, este recibió una llamada "del ministro", en alusión a Jorge Fernández Díaz. Pero este inspector, que enmarcó la llamada en un intento de desplazarle de la investigación del caso Gürtel, no aceptó la propuesta: "Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad... He prometido defender los principios democráticos", ha dicho.
Morocho ha relatado también que el comisario Olivera llegó incluso a comentarle que había entregado a la cúpula del PP "un fax" de Luis Bárcenas en el que se desvelaban aspectos de los negocios del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en Valencia: "Luego me dice, ese documento, ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal. Y yo me quedé estupefacto. Me dijo que lo tiene en su caja de seguridad, Y yo no sabía qué decirle sinceramente porque era un documento importante. No sé por qué tenía que salir del ámbito de la inevstigación".
Sobre otro de los implicados en los hechos, Enrique García Castaño, que no está acusado en el juicio al sufrir un grave problema de salud, Morocho ha declarado que cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) el jefe, Eugenio Pino, se lo presentó. Y que este se dirigió a él para preguntarle: ¿Qué haces aquí, si tú deberías estar muerto".
Y como ejemplo de que sus jefes trataron de torpedear sus pesquisas de Gürtel y en los papeles de Bárcenas o caja 'b' del PP, este inspector ha recordado que en enero 2015 le trasladaron de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa. En este puesto no le hicieron ningún encargo, por lo que de forma paralela siguió como Policía Judicial en apoyo de Pablo Ruz.
Investigación sin control judicial
Asimismo, Morocho ha recordado que en agosto de 2015 recibió un correo electrónico con el que constató que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encabezada por el comisario Eugenio Pino, uno de los diez acusados, había cedido una información en la que venían "una serie de personas, domicilios y vehículos que se me reportan sin contexto", ha asegurado.
El contenido de las pesquisas de la DAO, y que aparecían en ellas la palabra "Bárcenas", fue "la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador", ha concluido el inspector.
Presiones de la cadena de mando
Además, en el momento en el que le cedieron esa información sobre el extesorero del PP las pesquisas del juez Ruz ya habían finalizado, ha completado. La existencia de esta comunicación la puso en conocimiento de su jefe, quien no hizo nada al respecto, ha desvelado.
Sin embargo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha llamado la atención al inspector de Policía al considerar que se estaba "extendiendo más de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Se contesta sobre lo que se le pregunta", ha advertido.
La declaración de Morocho es relevante en el juicio porque en la instrucción denunció presiones "de toda la escala de mando", al mismo tiempo que contó que había tomado medidas "de seguridad internas" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.
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