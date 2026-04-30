El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era "admisible" que sus jefes modificaran informes: "No más"

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lideró la investigación policial del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha declarado en su segunda jornada como testigo en el juicio de la operación Kitchen que el juez que instruyó el caso, Pablo Ruz, a quien daba cuenta "diariamente de todo lo que estaba pasando", trató de mantener la "paciencia" ante las presiones y la censura en los informes sobre la caja 'b' llevados a cabo por la cadena de mando de la Policía para no perjudicar la investigación. Sin embargo, llegó un momento en que le dijo: "No más. Si tú consideras que el informe está correcto y se puede verificar por elementos externos lo que consta en el informe, no es admisible que te digan que cambies nada, fue taxativo", ha recordado el uniformado.

Tanto fue así, ha proseguido Morocho, que el magistrado "no quería que ningún mando de la Unidad de la Comisaría General fuera a ninguna reunión conmigo. Me dijo que si iban, no iban a entrar a la reunión. Porque pretendía, como no sabían lo que pasaba allí, a pesar de que se me vigilaba cuando entraba en la Audiencia Nacional, a mi y a los responsbles de mi grupo, por parte de los que llevaban aquí la seguridad, quería saber qué pasaba allí y me decían: va a ir el jefe de sección contigo. Y a mí me dijo el magistrado que si venía no iba a acceder a la reunión", ha completado.

De hecho, Morocho ha relatado al tribunal las reticencias que tanto él como el magistrado instructor Pablo Ruz mantenían sobre la actuación de la cadena de mando para perjudicar sus pesquisas, y que incluso consideraron que podían ser "monitorizados", "Había indicios y ante el temor de que hubiera un control --de hecho él trabajaba en un portátil externo al ordenador del despacho-- a que pudiera haber fugas de información, y cuando hablábamos de temas sensibles, él me decía: Manuel, acompáñame. Y salíamos a la oficina judicial, un punto al exterior de su despacho y me planteaba alguna cuestión evidentemente crítica para la investigación".

Manuel Morocho muestra una matrícula de coche durante su declaración en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En este sentido, ha aludido a la existencia de "indicios de que sí, de que había sido monitorizado. Tuve seguimientos en el vehículo y vigilancias y se me ha investigado si mi conducta era ética o no. Y si hubiera encontrado algo no ético, me habrían hecho un chantaje", ha lamentado el inspector de la UDEF, para en ese momento mostrar las matrículas de los vehículos que le habían hecho los seguimientos.

Este investigador ha afirmado que las presiones de sus jefes inmediatos, a los que definió como "los ejecutores finales de las órdenes que daban" los investigados en el caso Kitchen, --en alusión a los acusados-- se iniciaron desde que se llevaron a cabo las entradas y registros del caso Gürtel, en 2009: "Aquello se dinamitó, porque aparecían cargos del PP", ha declarado.

"Autocensura"

Asimismo, el testigo ha reconocido que ante las continuas presiones "hubo un momento" en el que los investigadores desarrollaron "una autocensura, matizábamos o no dábamos datos periféricos porque sabíamos que iba a ser objeto de problemas", Y como ejemplo de esta actitud de sus jefes ha recordado que uno de ellos, Manuel Vázquez, le indicó que no había que poner en un informe la correlación de los gastos de la caja 'b'. Y lo justificó porque lo decía un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En otro momento, ha especificado que le pidieron que desagregara "elementos sustantivos" de los informes de la caja 'b', por lo que tuvo que "ponerlos en los anexos pues no querían que figuraran". Y por eso llegó a cabo "una estrategia" para incluirlos. Se refería, en concreto, a que en el informe sobre los papeles de Bárcenas se vio obligado a citar el nombre de Mariano Rajoy y de otros de los cargos del PP en el 'Anexo V". En ese documento, al que ha tenido acceso este diario, se alude en 22 ocasiones a Rajoy, el entonces presidente del Ejecutivo central, a quien Morocho atribuyó haber cobrado entre 2003 y 2008 un total de 163.507 euros. No obstante, los denominados papeles de Bárcenas, que incluyen un periodo de tiempo mayor (1997-2008), elevan la cifra presuntamente percibida por Rajoy hasta los 277.200 euros.

El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Precisamente el comisario Vázquez, quien en su declaración como testigo reconoció que entre los investigadores había "auto presión" por la relevancia de los hechos que se investigaban en Gürtel y en los papeles de Bárcenas, le llegó a señalar que incluso Rajoy conocía su nombre.

En la sesión del miércoles, el inspector Manuel Morocho afirmó que los miembros de "la escala de mando" de la Policía llevaron a cabo maniobras para "torpedear" esta causa y la pieza separada de la caja 'b' del PP, también conocida como papeles de Bárcenas.

Detención de Bárcenas

Y entre las artimañas que sufrieron los investigadores Morocho señaló que "un fin de semana" le pidieron que hablara con el juez Pablo Ruz, el instructor de ambos procedimientos, para que se llevara a cabo la detención del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien según le aseguraron se encontraba "en una lista de embarque con destino a Suiza". Pero al hablar con el magistrado y evaluar la situación, recordó el agente, concluyeron que "no había elementos indiciarios" suficientes para arrestarle.

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También explicó en esa primera jornada que sus superiores le impidieron incluir al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en sus informes sobre la caja 'b' del PP: "Es una persona singular, que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", contestó a la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.

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