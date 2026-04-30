Lucía Feijoo Viera

Koldo admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros procedentes del PSOE, guardias civiles y alquileres

El exasesor ministerial Koldo García ha admitido que las 'chistorras' de las que hablaba con su exmujer son billetes de 500 euros, como dice la UCO, que cobró a veces del PSOE para reembolsar gastos anticipados, pero también de guardias civiles que no querían billetes tan altos y se los daban para que los cambiara y de alquileres.