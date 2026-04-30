Koldo García dice que asumió el pago del piso de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con difundir su vida privada

El juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo ha contado este jueves con la declaración del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en el Tribunal Supremo, que manifestó, entre otras cuestiones, que él asumió personalmente el pago de los 2.900 euros al mes que costaba el piso que ocupaba la pareja del exministro en Plaza de España cuando el socio del comisionista Víctor de Aldama dejó de abonar esta renta.

Según su testimonio, porque "esta señorita" estaba amenazando con difundir la vida privada de Ábalos, chantajeándole con publicar en prensa las fotos que tenía con él si no podía continuar en la vivienda. "Saqué el dinero de mi hermano y de Pati (por Patricia Úriz, su esposa) de lo poco que teníamos", señaló ante la Sala.

El tono general de su declaración fue el de negar las acusaciones de Anticorrupción y definirse como una persona que trataba en todo momento de "ayudar", pero sin disponer de poder decisorio sobre ningún asunto. “Bajo mis posibilidades, porque yo poder de decisión no tenía ninguno... ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito? ¿Cómo voy a decidir yo las compras de mascarillas? Yo traslado las ofertas”, ha aseverado el acusado.

Koldo García negó igualmente las anotaciones halladas en su vivienda que apuntan a pagos mensuales de 10.000 euros por parte de Aldama, que ha relacionado con gestiones de sus negocios en Latinoamérica, y rechazó los incrementos patrimoniales que le atribuye la Guardia Civil. Sí ha respondido sobre compras y pagos que realizó para satisfacer gastos del ministro, tales como el abono de la pensión a su exesposa o compra de regalos. A preguntas de su abogada incluso llegó a insinuar vinculaciones del comisionista Aldama con el narcotráfico: "Tiene amistades que le pueden acarrear problemas".

"Con esa sonrisa que me mira"

Koldo García, que da nombre a la primera presunta trama de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez que llega al banquillo, comenzó declarando en la duodécima sesión del juicio en un tono tranquilo y respetuoso con el tribunal, aunque con respecto al fiscal jefe Anticorrupción se produjo algún roce. "Por favor, déjame terminar. Se lo suplico. Es que se me corta y me cuesta. Con esta sonrisa que me está usted mirando a mí…”, le llegó a decir a Alejandro Luzón. En otro momento, cuando Luzón se refirió a su preocupación por "los problemas de las mujeres", en alusión al 'bulling' que decía sufrir una de las mujeres beneficiadas por contratos, Claudia Montes, el ex asesor le ha replicado: "Qué mal gusto tiene usted".

"Prefiero ser tosco y sincero que de otra forma de ser", ha señalado sobre su forma de conducirse en la vida, mientras que en relación con su labor como asesor de Ábalos ha explicado lo que hacía era "intentar rellenar" la agenda de Ábalos para dar "respuesta posible a las necesidades que tuviera cada persona". En su tiempo libre, agendaba actividades relativas a la secretaría de Organización.

Preguntado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, si todo ello conllevaba recoger niños del colegio, comprar regalos para amigas del ministro etc. Koldo García respondió que "el señor Ábalos trabajaba mucho" y él tenía que intentar quitarle de en medio "las cosas mundanas y pequeñas". "Estaré toda mi vida agradecido al señor Ábalos", manifestó a preguntas del abogado del ministro, añadiendo que desde que fue nombrado secretario de Organización del PSOE trató de ayudarle.

Jésica y Claudia

Sobre Jésica Rodríguez, Koldo García también insistió en que "quería dejar muy claro" que conocía a esta mujer anteriormente a su relación con el ministro, a través del señor Aldama, aunque no respondió a la pregunta de la defensa de Ábalos sobre si el lugar había sido el piso de la calle Atocha que pagó el comisionista y donde según su testimonio podrían haber tenido lugar encuentros con prostitutas. "Como se gane la vida el ser humano creo que no deberíamos entrar, siempre que no sea delictivo", había dicho al inicio de su declaración. Sobre el inmueble en Plaza de España dijo que tanto Ábalos como Rodríguez le pidieron que les buscara "un piso de alquiler" porque la situación de la mujer en el piso compartido que ocupaba era "tensa".

También sobre el asunto de Rodríguez -- se le acusa junto a Ábalos de colocar a esta mujer en las empresas públicas Ineco y Tragsatec--- reconoció haber movido su currículum, pero negó haberla enchufado o que Jésica Rodríguez cobrara sin ir a trabajar, si bien no podía garantizar "dónde, cuándo" lo hacía o haberle pedido que no acudiera a la entrevista para lograr este trabajo. Tampoco estuvo presente en las entrevistas que se le hicieron en Ineco, y desconocía que fuera después contratada en Tragsatec.

Con respecto a Claudia Montes, la mujer que según la acusación fue 'enchufada' en la empresa Logirail, el asesor argumentó que las empresas filiales de Renfe siempre tenían vacantes, porque pagaban muy poco y “el señor Ábalos siempre ha intentado ayudar a todo al mundo, hasta a una persona que conoce de un solo día en un mitin en Asturias” y que luego “le mandó un mensaje por redes”. Tras recortar la foto del currículum que le había mandado Claudia Montes, para quitarle el escote, porque “su foto era de cuerpo entero y entendía que su forma de vestir no era apropiada”, le mandó un mail al presidente de Renfe para ver si había huevo en alguna empresa pública, como finalmente ocurrió con Logirail.

Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos / EP

Las mascarillas

Sobre la oferta de Soluciones de Gestión para la entrega de mascarillas, Koldo García afirmó que no recuerda quién se la envío, pero le llegaron varias a su correo electrónico. "Llegaba de todo", ha señalado, para añadir que él se fijaba en el precio unitario de la mascarilla. "Me dije, no tengo ni idea ¿Qué hago?", ha añadido para explicar que "todo el mundo llamaba para conseguir material sanitario".

En todo caso, no recuerda que esta oferta concreta le llegara a través de Víctor de Aldama, aunque "pudo ser él", y tampoco que el empresario estuviera detrás de la empresa adjudicataria. "Para nada", ha manifestado, para añadir que conoció este dato, así como la comisión de 6,3 millones que se llevó el comisionista, cuando se inició este procedimiento judicial. Ha negado igualmente que se le ofreciera ninguna comisión a cambio de elegir Soluciones como la adjudicataria de los contratos.

Tampoco pudo recordar por qué esta empresa conocía detalles de la oferta de mascarillas días antes de se firmara la orden ministerial. "Medio mundo sabía que los Gobiernos buscaban material sanitario", ha señalado, lo que ha sido respondido por el fiscal: "¿Medio mundo sabía que Puertos del Estado compraría 8 millones de mascarillas?" El ex asesor ministerial ha zanjado la cuestión con un "creo que sí", para añadir que habría comprado todo el material sanitario que pudiera. "Si hubieran sido 16 también lo habría comprado", ha añadido.

En todo caso, defendió en todo momento que él no tomaba ninguna decisión al respecto porque carecía de competencia. Lo que le quedó claro es que "no se pagaba un duro"si no se recibía el material, porque en ese momento todo el mundo adelantaba el dinero y "había mucha estafa".

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. / Juan Manuel Prats

“Lo único que le preocupaba al señor ministro era conseguir material sanitario”, afirmó en otro momento del interrogatorio Koldo García, para a continuación admitir que Víctor de Aldama le ayudaba en la parte logística, relativa a los aviones, al ser asesor de Air Europa. Ha asegurado que logró que las mascarillas vinieran en los asientos atadas con el cinturón. “Llamé a la Embajada china, al consulado… El trámite burocrático nos comía”, ha aseverado.

Sobre la gestión con el que fuera jefe de gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, en relación con la licencia de Villafuel, Koldo García se limitó a señalar que actuó a petición de Víctor de Aldama para propiciar una reunión. "Lo que hice fue acercarme en moto, saludar a Bidart y decirle te debo un café, pero un café de verdad", ha añadido.

Ha negado igualmente la tesis de Anticorrupción con respecto al disfrute por parte del entonces ministro de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) cuyo gasto habría asumido el comisionista Aldama a través de sus socios. Afirma que él se limitó a buscar este destino vacacional para quitar a Ábalos esta preocupación y que él pudiera dedicarse "a lo que realmente importa", y que le comentó a Aldama que estaba buscando casa porque él conocía el mercado inmobiliario. Una respuesta similar ha señalado en relación con la estancia en Villa Parra que según la acusación sirvió para retribuir por parte de Globalia la elaboración de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa.

En cuanto a dos viajes de su hermano Joseba a la República Dominicana (presuntamente a recoger efectivo a cuenta de un socio de Aldama), el exasesor de Ábalos ha confirmado el testimonio este ya prestó sobre el interés de su hermano en "vivir la aventura" tras conocer a una chica de ese país. Sí es cierto, añadió, que él le había pedido que le trajera unas muestras de pitaya y otras frutas tropicales y que Aldama le pidió que recogiera documentación".

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También ha negado Koldo con un rotundo "no" que reclamara de Aldama la compra de un piso en la calle Humilladero de Madrid u otros regalos, como un tratamiento de fertilidad para su mujer y una moto cuyo valor era de 500 euros. Explicó la adquisición al empresario de un utilitario "barato, solo para ir y volver de trabajar, un coche que tenía 18 años", y que Aldama le adelantó el pago de la moto y él luego lo devolvió en tres meses.

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