Koldo García admite que cobró "chistorras" del PSOE, pero niega la relación con Sánchez que insinuó Aldama: "No tenía su teléfono"

Koldo García ha optado en el Tribunal Supremo por esperar a ser interrogado por su abogada, Leticia de la Hoz, para negar con contundencia ciertos extremos en los que se basa la acusación en su contra, aunque hubiera podido hacerlo a preguntas del fiscal. Ello le ha dado pie a dar cumplida respuesta a los aspectos planteados este miércoles por el comisionista Víctor de Aldama en su contra, como su supuesta relación con el presidente del Gobierno. Koldo, que ha pedido "sentido común", se ha mostrado contundente: "No tenía su teléfono". En cambio, lo que ha admitido por primera vez desde que comenzó el caso es que con "chistorras" se refería a billetes de 500 euros, y que los recibió tanto del PSOE, como de la Guardia Civil y de los pisos turísticos que alquilaba.

PI STUDIO

Pese a lo declarado la víspera por Aldama, que dijo haberle visto hablar con el presidente del Gobierno, Koldo García ha reconocido que le hablaba y saludaba con normalidad durante la campaña de las primarias, en la que le acompañó, pero cuando llegó a la Moncloa, como presidente del Gobierno, ya no tenía su teléfono en su agenda. "Por favor, sentido común", ha manifestado el acusado para desmentir que el presidente del Gobierno estuviera al tanto del cobro de las comisiones y de una supuesta financiación ilegal del PSOE, que en otro momento también ha negado con un "el PSOE no coge dinero".

Ante el tribunal que le juzga por la compra de mascarillas por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, García ha querido dejar claro que colaboró con la Guardia Civil para luchar contra el terrorismo yihadista tras dejar su responsabilidad como asesor ministerial, como, según dice, llevaba haciendo desde 27 años atrás, cuando hacía falta proteger a "jueces, fiscales, políticos" del terrorismo de ETA. “No entiendo que la Guardia Civil pueda decir que tú has colaborado 27 años gratuitamente para decir todo lo que has hecho, con los riesgos que acarrea para mi familia. Me han dado menciones, medallas...", ha comentado para quejarse de haber quedado al descubierto.

Koldo niega la relación con Sánchez que insinuó Aldama: "No tenía su teléfono" / PI STUDIO

Prostitución

Según su versión, fue "jefe de seguridad de una empresa, con 70 empleados", a los que tenía que cubrir cuando faltaba, lo que suponía que en ocasiones le correspondiera hacerlo en lugares donde se ejercía la prostitución. Ha situado su colaboración con la Guardia Civil en el año 91, lo que le ha dado pie a situarse en el "primer proyecto de España ayudando a mujeres maltratadas". Aunque él, según dice, habría permanecido "en el anonimato más grande", para explicar cómo le daban teléfonos desechables para hablar con su contacto para priorizar su seguridad.

La prostitución ha vuelto de nuevo al juicio, cuando la defensa ha preguntado por el pago de 17.000 euros a "la señora Ofelia" para a renglón seguido interesarse por si se dedicaba a la prostitución. El presidente del tribunal ha recriminado a la abogada que hiciera "imputaciones" y Koldo ha aprovechado para responder con un "no es", pero para entonces la cuestión había cumplido su función de dejar el asunto en el aire.

"Mi colaboración después de salir del ministerio era logística para ciertas cosas. Había que conseguir que ciertas personas trabajaran durante un tiempo y entonces había que pedir a la empresa. Me pedían que hubiera personas dadas de alta trabajando sin ir a trabajar. Es verdad que tenían una carencia grave para conseguir información", ha explicado García. Cuando toda la sala dudaba de a dónde querría llegar, si se referiría a la Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos, su abogada le ha preguntado si era para investigar el terrorismo yihadista y Koldo tras unos segundos en silencio ha acabado asintiendo.

El exasesor de Ábalos se ha quejado que después de esta colaboración de casi tres décadas, de saber que estaba siendo vigilado por agentes y "de ofrecer las llaves" de su casa para que la registraran, los agentes procedieran a entrar en su domicilio armados, mientras su hija de tres años estaba en la casa.

Además, ha relatado el episodio en el que su hermano Joseba fue parado por la Guardia Civil, cuando llevaba un sobre para el entonces ministro a Valencia. Según su versión, los agentes "algo dejaron caer" sobre que el también diputado estaba siendo investigado. Y por si eso no fuera suficiente para sustentar la acusación del propio Ábalos de que le habrían investigado sin cursar el pertinente suplicatorio, ha agregado que, antes del registro de su vivienda, en la UCO le sugirieron que sería bueno que "dijera ciertas cosas de Ábalos, y eso se puede demostrar".

Efectivo del PSOE

Lucía Feijoo Viera

En cuanto al incremento patrimonial que le atribuyen las acusaciones, Koldo se ha remitido al alquiler de pisos turísticos, con cuya renta pagaban su hipoteca y los gastos. Y aquí es donde han aparecido los billetes de 500 euros como "chistorras", además de como embutido navarro, que es el único sentido que hasta ahora mantenía la defensa. Primero ha sido a través de un mensaje sobre lo que cobraba por un empleo muy anterior a conocer a Víctor de Aldama y luego ya ha afirmado que en algún momento llamó así a los que le entregó el PSOE, cobraba de sus pisos turísticos y hasta le proporcionaba la Guardia Civil para que los cambiara. Lo que no ha admitido es haberse referido nunca como "soles" o "lechugas" a los de 100 y 200, como señalaba la UCO.

Para defender el efectivo que le intervinieron en su casa ha aportado 14 documentos que le ha entregado el partido para justificar los gastos que previamente había hecho. Según el acusado, en su domicilio había muchos más documentos semejantes, pero la UCO nunca se los devolvió tras los registros. En cuanto a estos gastos, ha señalado que en campañas electorales llevaba más de 12.000 euros, porque pagaba los gastos de todo el equipo, aunque la Guardia Civil habla de 9.000 en sus informes. La letrada ha añadido que del partido recibió 10.000 euros un año, 7.000, otro, en una enumeración que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha logrado interrumpir para pedirle que formulara preguntas a su cliente.

Pagos de Ábalos

A lo largo de su interrogatorio de más de siete horas y media, Koldo García también ha mantenido que los 15.770 euros que pagaba anualmente a Carlos Ábalos, el hijo pequeño del exministro, son muy anteriores a conocer a Aldama. Junto a la hipoteca de un bajo, los atribuyó a la mala relación que el expolítico socialista mantenía con su exmujer Carolina Prendes. Ese fue también el motivo que el exasesor esgrimió para justificar que también pagara los regalos que Ábalos le hizo a Jésica Rodríguez; el exministro nunca se los reembolsó. Aunque, según De la Hoz, Ábalos le hizo transferencias por un total de 23.000 euros por gastos que el asesor había adelantado, aunque aún le debía entre 31.000 y 41.000 euros.

Con sus ingresos, la pareja adquirió un piso en Benidorm en septiembre de 2020 por 170.000 euros de los que 10.000 se entregaron como entrada y para el resto se pidió un préstamo hipotecario. También compraron en agosto de 2022 un terreno rústico por 2.500 euros y un piso en el edificio Copacabana de la ciudad alicantina que adquirieron rehipotecando otra propiedad que tenían en Navarra. Más tarde compraron otra propiedad en Benidorm a nombre de su hija de tres años para lo que no acudieron a una hipoteca, sino a sus hermanos y la madre de su exesposa, Patricia Úriz.

Según ha explicado Koldo ante la Sala, quería que la "niña tenga un piso" de 115.000 euros para evitar que su otro hijo de 27 años, al que ni conoce, intentara quedarse con él, tras sus amenazas. En su intento de que su hijo mayor no tenga acceso a su patrimonio ha enmarcado ciertos de sus movimientos bancarios que los agentes consideran sospechosos en sus informes. Estos cuatro inmuebles, según señala la UCO, tienen un valor de un millón de euros, cuando las hipotecas han sido por algo más de 400.000 euros. Koldo García ha señalado que si fuera así, habría sido "la mejor inversión" que hubiera podido realizar su familia.

Noticias relacionadas

De lo que no ha querido hablar es de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, porque "no guarda relación con la causa", argumento que no ha sido obstáculo para admitir que "no está lejos" la frase "que le den por culo a ZP", que es como se conocía al expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, por la que le ha preguntado su abogada.

Ante las palabras de Koldo García sobre billetes de 500 euros recibidos por el PSOE, la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, aseveró que "el Partido Socialista nunca ha entregado billetes de 500 euros". Así lo defendió en un mensaje en X en el que criticó que, en el juicio sobre el caso mascarillas en el Tribunal Supremo se escuchan "de nuevo" falsedades. "Mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio."

Suscríbete para seguir leyendo