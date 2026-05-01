Marina Casanova

VÍDEO | Entrevista a María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía

El Correo de Andalucía ha entrevistado a María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Durante la conversación, aborda algunos de los principales asuntos de actualidad política y las propuestas con las que afronta la próxima cita electoral.