VÍDEO | Entrevista a María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía
El Correo de Andalucía ha entrevistado a María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Durante la conversación, aborda algunos de los principales asuntos de actualidad política y las propuestas con las que afronta la próxima cita electoral.
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