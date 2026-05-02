Elecciones andaluzas
Primeros votantes en las elecciones del 17M: ¿son los jóvenes más de izquierdas o de derechas?
El profesor Rafael Durán señala que la ultraderecha conecta con los jóvenes a través de estrategias emocionales y discursos simplificados en redes sociales
Susana Fernández
Los jóvenes que votarán por primera vez en las elecciones andaluzas del 17 de mayo puede que no voten ya en tanta medida como otras generaciones en términos de derechas e izquierdas. Así lo indica Rafael Durán, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y miembro del Instituto de Investigación en Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (INSEI).
"Cuando se analizan los motivos que mueven el voto, ahí sí se ve claramente que hay una decantación por los principios, los valores y las políticas de izquierdas o de derechas", afirma.
Y pone como ejemplo el que cuando un porcentaje alto de ese segmento de población decide su voto en función de su posicionamiento contrario al fenómeno migratorio, "evidentemente se esta posicionando en la derecha". Igual que ocurre con las posturas antifeministas o antiecologistas.
Redes y batalla emocional: la apuesta de Vox
Durán indica que formaciones como Vox, o cualquier "derecha radical" en general en todo el mundo, "están sabiendo muy bien articular estrategias comunicativas para ligar entre sí cuestiones que inicialmente no tendrían por qué estar conectadas".
También destaca este experto que Vox tiene "muy ganada" la batalla emocional, la movilización de los ciudadanos, entre ellos los jóvenes, no desde la razón sino desde la emoción. Así, alude a "la capacidad de neutralizar nuestra capacidad de raciocinio para suplantarla por las emociones viscerales".
Se potenciarían de esta forma, en su opinión, "emociones negativas, reactivas irracionales que son muy peligrosas porque estamos poniendo en juego la convivencia".
Volatilidad del voto entre los jóvenes
Sobre si es fiel el voto joven, Rafael Durán asegura que "eso ha cambiado mucho. Ya hemos dejado atrás el tiempo en el que las filias partidistas y los posicionamientos ideológicos venían condicionados por la cuna y el entorno social en el que uno nacía".
"Hoy la volatilidad es mucho mayor. La ciudadanía no está condicionada a la hora del voto", destaca.
En cuanto a las diferencias por género, confirma que sí las hay y señala que el voto de los varones jóvenes está influido hoy por un "posicionamiento antifeminista".
"Se están criando en un caldo de cultivo que les hace ver que a las mujeres se las está privilegiando, lo cual evidentemente no es cierto y queda mucho camino por recorrer en términos feministas. Pero los mensajes que les están llegando son esos y construyen su percepción de la realidad a partir de ahí", explica.
Esta situación da como resultado, afirma el profesor de la UMA, una orientación de voto "mucho más acentuada a la derecha por parte de los varones jóvenes que de las mujeres".
Problemas para conectar con los jóvenes
Por otra parte, Rafael Durán explica que los partidos políticos están teniendo más dificultad hoy para conectar con los jóvenes por el tipo de mensajes que estos reclaman: "a través de plataformas digitales, sin argumentos complejos, sin subordinadas o que no sean textos extensos".
Al contrario, los más jóvenes prefieren las "frase cortas, los vídeos. Estamos hablando de simplificación de la realidad", afirma. Una estrategia que cree que a las formaciones de izquierda les cuesta más trabajo "porque tiene un sentimiento de estar forzando el discurso e incluso manipulando".
Y, en cambio, la ultraderecha "está sabiendo moverse con ese tipo de discursos".
Para que los jóvenes no se relacionen con la política desde el desencanto o el enfado, el experto apunta que "deberíamos bajar los decibelios de la conversación pública, evitar los exabruptos". Aunque también subraya la necesidad de "atajar los problemas materiales que nos aquejan como sociedad, particularmente a la juventud" como la vivienda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
- A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa