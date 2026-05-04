¿Qué ha aclarado Ábalos? Claves de su declaración en el juicio por la trama de las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos ha mostrado sus tablas a la hora de hablar en público y en ofrecer explicaciones, aunque este lunes lo haya hecho en el Tribunal Supremo como acusado de graves delitos de corrupción. Otra cosa es que haya convencido al tribunal que le juzga por supuestos amaños en la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de prisión que las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, elevan a 30. Estos han sido los principales argumentos que ha utilizado para defenderse de las acusaciones en su contra:

José Luis Ábalos ha accedido a responder al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y con la respuesta a sus preguntas ha ido dibujando las líneas fundamentales de su estrategia de defensa. Y la primera pasa por tratar de restar credibilidad a las acusaciones formuladas en su contra por el comisionista Víctor de Aldama, al que ha atribuido "una historia de impostura" que más adelante llegó a calificar de "permanente", en la que enmarcó que quisiera que le nombraran cónsul honorario de Oaxaca, para lo que pidió ayuda al propio ministro y que sustrajera papel y sello del Ministerio de Transportes para rubricar una carta en la que se presentaba ante el líder opositor venezolano Juan Guaidó como representante español. El acusado explicó que si él firmaba no se incluía un sello ministerial y que la carpeta que aparecía en la foto no sale nunca del ministerio.

Ábalos ha asegurado que Jésica Rodríguez fue una relación extramarital que duró un año desde octubre de 2018 a octubre o noviembre de 2019, tras la que hizo ghosting, sin saber qué era, porque dejó de contestar sus mensajes. Con independencia de la anécdota, el exministro ha afirmado: “Hay que venir muy entrenado, porque toda esta intimidad tan reventada... Soy ya casi un personaje, carne de meme. A uno no le apetece nada ver a una persona como Jésica venir aquí y decir que cobraba sin ir a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que eligió el apartamento, sin que nadie se lo preguntara. Fue una persona que quise... Ella no puede inculparse de algo, si no la han coaccionado. Nadie dice que no va a trabajar, cuando se ha preocupado de ir a fichar todos los días. Me gustaría que se averiguase aquí si ha sido coaccionada”, ha afirmado Ábalos, que, aunque admite que no ha vuelto a hablar con ella desde entonces, entiende que su actitud solo puede responder a que "ha podido ser coaccionada" o actúa según algún acuerdo con el empresario, que fue quien se la presentó.

Según su versión, él no ha participado en ningún enchufe ni a Jésica Rodríguez ni a Claudia Montes, que fue miss Asturias de más de 30 años. Su labor no fue más allá de enviar un currículum, que puede ser una oportunidad de "aportar talento". Ni siquiera admitió que se interpretara de forma distinta cuando quien enviaba el currículum es el ministro; a su juicio, resulta más efectivo si la remisión la hace quien conocía la empresa. Y eso que su primera respuesta al fiscal consistió en que la contratación de Rodríguez por Ineco era "lo que menos procedente" le parecía, comentario que fue recogido por Luzón con un “sin duda”; el acusado se refería en realidad a que trabajar en Ineco "no era lo más ventajoso".

Respecto a Claudia Montes, aseguró que su relación es la misma que puede mantener "con los 200.000 afiliados del PSOE", porque se limitó a pedirle una foto en un acto político y señaló que se ciñó en preguntar a Koldo García si podía ser contratada por alguna empresa subcontratada por las públicas. Según el acusado, el testimonio que prestó ante el tribunal obedece a una “guionización de personas vulnerables”.

Ábalos calificó de “éxito” la gestión de la compra de mascarillas, porque “no hubo ningún problema de desabastecimiento”, cuando todas las administraciones estaban como locas tratando de comprar para los trabajadores esenciales para combatir la "pandemia", contra la que no contaban "con una manual" e iban improvisando. Explicó que acudió al ministro de Sanidad, en aquel entonces era el hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, porque él “solo hablaba con ministros”, y le dijo: “José Luis, no te podemos ayudar, en todo caso, ten cuidado que hay mucha estafa”.

Ha atribuido al subsecretario de Transportes la gestión de la compra y el no sacar la oferta hasta que tuvieran distribuidores, así como la idea de que se hiciera con un pago anticipado para evitar ser engañados, el dinero se malversara y la calidad de las mascarillas no fuera buena. Para conjurar ese riesgo se depositó en una cuenta bloqueada que no se desbloqueó hasta recibir la mercancía y su calidad.

"No me gusta llamar rescate al préstamo de Air Europa", porque se aplicaron "unas condiciones muy duras", manifestó Ábalos cuando se le ha empezado a preguntar por la nota de prensa que, según la acusación, se elaboró para favorecer a la compañía de cara a sus inversores a cambio de dádivas. "Lo ejecutamos tarde, y fuimos bastante rácanos", ha añadido, para añadir que le "apremiaban" para algún tipo de manifestación con relación a la ayuda que pudiera darse.

"Ya me parece bastante grave que a uno se le pueda imputar por una nota de prensa", ha señalado. Luzón le ha respondido que se le imputa por la posible compensación por la nota, no por la comunicación en sí. El acusado ha precisado que se trataba de una nota oficial, "lo que hubo fue un borrador elaborado por el secretario de Transportes, Pedro Saura, al que no me opuse", añadió, para dar "en fuentes". Señaló que en "Air Europa" con él "contentos no estaban", y para ilustrarlo ha leído unos whatsapps recogidos en la causa, a lo que Luzón le ha respondido con otros en los que Aldama le dice a Koldo que la nota "está de puta madre".

Sobre el piso del madrileño paseo de la Castellana, cuyo pago se atribuye a Aldama como dádiva, Ábalos ha afirmado que no pagó nada, porque no se le dieron las llaves, y que él lo buscaba porque su idea era "que estuviese Jésica y tener una alternativa habitacional en Madrid", ya que él solo tenía un piso pequeño en el barrio de La Latina en Madrid. Insistió en que el inquilino no abandonó el inmueble hasta 2022, según declaró él mismo ante el tribunal, y que el apartamento de la Torre de Madrid, pagada por el amigo de Aldama, en el que vivió Jésica, era solo una opción provisional.

En cuanto al chalé de La Alcaidesa, en el que veraneó un año con su familia, ha defendido que pagó el alquiler y lo ha desvinculado de la licencia de hidrocarburos de Villafuel, cuyo administrador, Claudio Rivas, lo adquirió a través de otra de sus empresas. Lamentó que mandaran un aviso de desahucio de primeras, ya que hubiera sido más normal preguntar primero qué pensaba hacer, si iba a pagar el alquiler que debía cualquier tipo de comunicación y no empezar con una demanda, sobre todo, sabiendo en su "caso también que todo podía tener una trascendencia pública", dado que es ministro.

Según el exministro, aguantó tanto como diputado porque no dispone de otra fuente de ingresos y aseguró que si dispusiera de cuentas en una investigación de cuatro años se habrían encontrado. Al no disponer de ingresos, su hijo ha tenido que acudir a programas "que en otro momento, le darían asco". Frente a los 94.000 euros que la UCO relaciona con los pagos que le hizo Koldo, Ábalos los cifra en 41.141 euros, de los que todavía le debe unos 33.000.

Aseveró que el exasesor se los pasaba al partido o al ministerio para recuperar lo pagado, cuando eran pagos derivados de su responsabilidad en ambas instituciones, y que él le devolvía lo que eran gastos personales. Incluso se ha referido a los 96 euros de un ramo para Jésica. “Le dice: 'Compra un ramo como los que comprabas para Jésica', no que yo compré”, ha matizado. El fiscal ha querido saber si le preguntó a Koldo porque tenía tanto dinero y el exministro ha señalado que le indicó que “había recibido una indemnización importante”.

En cuanto a su patrimonio, ha hablado de la vivienda que compró con 27 años en Valencia, que ha sido "seis veces vandalizada", a lo que se suma un bajo compartido con "un amigo y compañero" ("ahora no sé si es una cosa ni la otra", precisó) donde se ubicaba la Fundación Fiadelso, dedicada a la formación.

En cuanto a su exasesor y compañero de banquillo, Koldo García, ha afirmado que "tenía vida propia" en el ámbito ministerial, "pese a que hay quienes pretenden" verles "como un duo" y pudiera parecer su "sombra". Muy al contrario, ambos tienen trayectorias y sensibilidades muy distintas, aunque comparten una cosa: "la lealtad", aunque hubiera muchos que apostaran porque terminarían rompiendo para destruirse mutuamente.

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Y la captura de un whatsapp con una conversación que mantuvo con el presidente del Gobierno que aparecía en un informe de la UCO, le ha llevado a criticar que, en cambio, no se introdujera nada de la supuesta "introducción de la trama de Aldama en la Guardia Civil".

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