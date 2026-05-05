LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Bolaños acusa al PP de “colaborar” con Aldama tras rebajarle la petición de pena en el caso mascarillas

La rebaja en la petición de pena a Víctor de Aldama realizada por las acusaciones populares en el caso mascarillas, de cuya dirección letrada se ocupa el PP, es para el Gobierno la evidencia de una colaboración entre el principal partido de la oposición y la comisionista. “Gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que colaboran los unos con los otros y los otros con los unos”, ha contestado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al hecho de que las acusaciones populares hayan rebajado en dos grados la petición para el empresario por su colaboración con la justicia.