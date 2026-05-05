Un juez de la Audiencia Nacional pregunta a la ONU si se está investigando la retención del casco azul español en Líbano

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que analiza una denuncia presentada por la retención de un 'casco azul' español por parte de fuerzas israelíes al sur del Líbano, ha solicitado al Ministerio de Justicia para que pregunte al órgano competente de la ONU si le consta la apertura de "un procedimiento de investigación por parte de las autoridades israelíes o subsidiariamente por los mecanismos propios" de esta organización internacional sobre lo ocurrido.

La denuncia que fue presentada por crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Herzi Halevi por el asalto el pasado mes de abril contra un convoy del despliegue de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

El juez actúa a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, como diligencia previa a resolver si admite la investigación de este asunto tras la acción penal emprendida por el partido Iustitia Europa.

En un auto dictado el pasado 17 de abril, el juez Piña ya adelantaba que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" e incoa diligencias, si bien debe resolver si España es competente para poder investigarla. Fuentes jurídicas señalan que del resultado de esta diligencia dependerá la decisión que adopte el magistrado sobre la investigación o no de este asunto en nuestro país.

Misión UNIFIL

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 reclama que "se confirme oficialmente" si a la ONU si fue informada del asalto al convoy, si los hechos "fueron trasladados a las autoridades del Estado de Israel por los canales institucionales correspondientes" y si como consecuencia de todo ello existe alguna investigación formal.

Cascos azules españoles desplegados en El Líbano espeando abordar un helicóptero en Kafer Kela, en el sur del País. / Pasqual GORRIZ/UN

Los hechos se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Denuncia

Según el partido denunciante, lo ocurrido constituye una flagrante violación de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU y del Derecho Internacional Humanitario, ha sido califico por el partido denunciante como un ataque directo a la autoridad de las Naciones Unidas y a la protección reforzada que ampara al personal de mantenimiento de la paz.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, considera este movimiento de Piña como un "hito crucial en la lucha contra la impunidad". Para esta parte, la competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un ciudadano español, y en el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes de guerra, tal y como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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