La defensa de Ábalos y de Koldo García piden su absolución por falta de pruebas: "La K pueden ser 10.000 cosas a la vez"

En la sesión vespertina le llegó el turno a la defensa del exministro José Luis Ábalos y del que era su asesor Koldo García. Cada uno con sus respectivos estilos: Marino Turiel, con un tono tan pausado que el propio Ábalos parecía dormise, y Leticia de la Hoz, de forma vehemente, pidieron la libre absolución de ambos ante la falta de pruebas de la existencia de una trama criminal e incluso del pago de 10.000 euros mensuales a Koldo por el comisionista Víctor de Aldama, al que la letrada acusa de haberse "adaptado al relato de la UCO". "La K pueden ser 10.000 cosas a la vez", ha asegurado en un momento, mientras que en otro ha reducido la causa a la relación extramarital del exministro. "Aquí no estamos para probar si Koldo y a Ábalos le gustan las mujeres", ha aseverado.

De la Hoz, que ha pedido la inmediata puesta en libertad de su cliente, a la que se han opuesto tanto la fiscalía como las acusaciones populares justo antes de que el juicio quedara visto para sentencia, ha planteado varias peticiones alternativas, como que, en el caso de que Koldo no sea absuelto, su condena no supere los seis meses por cohecho o, como mucho, los cuatro años por los delitos por los que la fiscalía pide 19 años y medio para él. La abogada ha defendido que para adaptarse a lo dicho por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama necesita decir que pagaba 10.000 euros a Koldo mensualmente, pero "no hay prueba ninguna de ello". Ha hecho hincapié en que ambos terminaron bruscamente su relación, "al partirse la cara" en 2021, por lo que los pagos posteriores serían imposibles, dado que su relación "se cortó de forma radical".

La letrada ha admitido que Joseba mantuvo relación con Aldama después de que su hermano hubiera cortado y si no se lo dijo a este fue "probablemente por el carácter vasco" de ambos. En su opinión, el episodio de Dominicana debería haber sido investigado por las acusaciones, que tienen la carga de la prueba, llamando a declarar a la actual pareja de Joseba. El abogado de Ábalos, por su parte, ha destacado que "el jefe que actúa de forma proactiva para conseguir los contratos es Aldama", como explicó la UCO al decir que "quien paga manda". Ha destacado las diferentes versiones ofrecidas por el comisionista y la divergencia de fechas que, en su opinión, plantea sobre el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que ha negado que sea una dádiva, porque se pagó la renta.

La defensa de Koldo, que se ha preguntado por qué Aldama necesitaba a "Mortadelo y Filemón" para su organización criminal, ha puesto en duda la ilegalidad de los billetes de 500 y ha cuestionado por qué Aldama nunca pagaba con billetes de ese importe. "Manejar efectivo es legal y, si no, que los señores políticos lo prohíban".

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas. / Pool

Las mentiras de Aldama

La organización criminal "está troceada", ha dicho parafraseando a la defensa del comisionista Víctor de Aldama, que aludió a una organización que comenzó a 2015, cuando Koldo no conocía aún a Ábalos y mucho menos a Aldama. Según De la Hoz, "hay un elefante rosa en la habitación" del que nadie quiere hablar, que es el blanqueo de capitales que la UCO atribuye a Aldama. Lo ha traído a colación por una anotación sobre cantidades atribuidas a Aldama que hace alusión a "una K" que, según la defensa es otro Koldo, no su cliente.

Su defensa ha pasado por asegurar que Aldama miente y preguntarse por qué hay que creerle cuando conviene, porque "puesto todo junto lo que ha dicho Aldama es muy ridículo". Ello obedece a que se ha contradicho y que tiene un interés espurio para salir de prisión y para que se le aplique una atenuante muy cualificada, lo que considera un fraude de ley. Ha afirmado que "a lo mejor Koldo" habría estado interesado en un pacto si se le hubiese ofrecido, lo que el propio acusado negaba con la cabeza. Sus críticas a la rebaja planteada por las acusaciones ha llevado al presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, a advertirle de que no puede criticar una calificación jurídica, y debe centrarse en el derecho de defensa de su cliente. La de Ábalos considera que esas mentiras son para introducir "una intención maliciosa", dar a entender que había algún cambalache inexistente.

Para Turiel tanto la fiscalía como la acusación popular han tenido "hipersensibilidad" hacia las palabras de Aldama, lo que dijo entender en el caso de la acusación popular, porque para algo Aldama había dicho que Pedro Sánchez era el número 1 de la supuesta organización criminal. También ha rebatido que la acusación se apoye en que la UCO dijera que Ábalos hiciera "lo más grande", cuando no aparece en las conversaciones más allá de referencias de otros sobre él. "El propio Aldama dijo que el ministro se pone de perfil" en cuanto al rescate de Air Europa y la nota que acabó siendo filtrada la hizo Pedro Saura, por lo que no se explica que se le atribuya una dádiva por irse de vacaciones a Villaparra. Y lo que ha declarado obedece a su necesidad de salir de prisión por el fraude en hidrocarburos.

"La K pueden ser 10.000 cosas a la vez", ha concluido De la Hoz, tras recordar que los agentes de la Guardia Civil declararon no hacer seguimiento alguno ni haber visto mensajes entre los dos hermanos diciendo "ya tengo el dinero" o similar. Aquí incardinó la abogada que ellos se mandaran fotos de mujeres desnudas, lo que explicaría que en un momento determinado exista un mensaje destacado por la UCO en el que se decían "borra, borra" para que no las viera la hija de tres años de Koldo. "Si una conversación está sacada de contexto, por qué no van a estar todas", añadió la letrada, para reincidir en el asunto de las fotos de las mujeres desnudas porque "al señor Koldo le gustan las mujeres". Ello no se puede probarlo, según esta parte, porque se les ha negado acceso a los dispositivos electrónicos que permitirían acceder a las conversaciones completas.

Según su versión, si Koldo adelantaba gastos de Ábalos era "porque era ministro y tenía una relación extramatrimonial". Estaba casado con una señora que era su tercera esposa y sus anteriores relaciones "venían con regalo porque venían con hijos", a los que había que pagar una pensión. En este punto ha reprochado que la UCO no contabilice cuatro pagos de pensión realizados por Koldo a la cuenta de su jefe anteriores a 2018, antes de conocer a Aldama. "A mí eso me parece tramposo", dijo.

Las de Pano

"Las mentiras de la señora Carmen Pano también son graciosas", ha manifestado en relación con esta empresaria, imputada en el caso hidrocarburos y que declaró que por orden de Aldama llevó 45.000 euros a la sede central socialista, en la calle Ferraz, tras sacarlos de un cajero. "¿Pero qué cajero te da 45.000 euros, o bajo la apuesta, 30.000?", ha señalado.

En su opinión, el piso del paseo de la Castellana, en Madrid, que según la acusación fue otra dádiva para Ábalos, es "otro ejemplo de que Aldama quería hacer negocio, y en este caso una estafa, con dinero de los demás", pues dicha vivienda tenía un inquilino y el alquiler estaba inscrito en el Registro de la Propiedad hasta 2032. Turiel ha compartido este argumento para negar dádiva alguna. Respecto al apartamento de lujo de plaza de España donde vivió Jésica Rodríguez, ha dicho haber sido el primer sorprendido de que él mismo preguntara a la que fue pareja del exministro si se dedicaba a la prostitución. Ha destacado que se le siguió pagando la vivienda después de acabada la relación, lo que ha relacionado con el "nexo corruptor", al que ha vinculado con la práctica de proporcionar "señoritas".

Más adelante ha dicho no entender por qué Jésica no está imputada, como responsable a título lucrativo, lo que explicó con la existencia de un pacto. No obstante, según el abogado, tanto ella como Claudia Montes cumplían los requisitos para acceder a los puestos de trabajo al que llegaron por el sistema público.

Sobre las mascarillas, objeto fundamental del procedimiento penal, tanto Leticia de la Hoz como Turiel han recordado que "dijo muy claro el Tribunal de Cuentas" que no había nada. "Las mascarillas son las primeras que llegaron a España, y además las más baratas", ha incidido la letrada, por lo que "deberíamos estar agradecidos" a Ábalos y a Koldo. A su juicio, desde Transportes "acertaron" al elegir Soluciones de Gestión por delante de otras empresas y de hecho algunas de ellas terminaron protegiendo a los médicos y enfermeras de los hospitales públicos. Marino Turiel ha hecho hincapié en que los responsables ministeriales de la contratación defendieron la oferta de Soluciones de Gestión, porque las demás fueron "fallidas", lo que fue un motivo también para cambiar de cuatro millones a ocho.

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El letrado se preguntó dónde está la comisión cobrada por las mascarillas, porque ha cambiado a lo largo de la causa y se ha justificado con los 10.000 euros supuestamente cobrados por Koldo, del que ha dicho que es "expansivo, conseguidor y proactivo", pero al que había que agradecer que tuviéramos mascarillas en España entonces.

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