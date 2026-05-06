Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

El que fuera asesor de José Luis Ábalos , Koldo García, utilizó el turno de última palabra en el juicio que quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo para asegurar que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" y que algunas personas le dijeron que tanto su mujer como su hermano podían terminar en la cárcel. En este punto, se preguntó ante la Sala si todo ello es porque "piensa distinto".

"Se me dijo que esto quedaría en nada si colaboraba", incidió, para añadir que en mismo sentido le contactaron dos medios de comunicación, momento en el que ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que le advirtió que todo ello no tenía nada que ver con el procedimiento.

Nada más terminar el juicio, el abogado del PP, Alberto Durán, salió al paso de estas afirmaciones tildándolas de falsas. "Es absolutamente absurdo que se pretenda decir que yo tengo el poder para evitar que alguien entre en la cárcel", señaló ante los medios de comunicación que le preguntaron, para agregar que es igualmente absurdo que se pueda pensar en cualquier otro tipo de acercamiento al acusado.

Por su parte, el exministro incidió durante su turno en que el comisionista Víctor de Aldama vio una gran ventaja en "es clima" y en "la politización" de la cuestión para ir contra otros cargos del Gobierno o del PSOE, aunque "algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán". Terminó recordando que el empresario completó su confesión para situar en el número 1 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y conseguir una mayor rebaja de pena.

Volviendo al asesor, también aprovechó este último trámite procesal para defender que no ha recibido ningún dinero del comisionista Víctor de Aldama y que si bien "es verdad" que es "un poco fantasma", no es cierto todo lo que pero de todo lo que ha contado Aldama. "El señor Aldama está viviendo a costa de todos nosotros, porque ha mentido a Koldo García y al señor Ábalos en la cárcel con mentiras. Él es el único que tiene empresas fuera de España", puntualizó.

Koldo, que habló durante unos veinte minutos ante el tribunal, comenzó pidiendo disculpas por su forma de expresarse o actuar y recordando su cooperación con la Guardia Civil durante 27 años. Por esta razón, el acusado se preguntó la razón por la que, al entrar en su vivienda en Polop (Alicante) en febrero de 2024 los agentes del instituto armado lo hicieron "con un dedo en el disparador" y escudo protector "apuntando a una niña de tres años corriendo". "Métanme en la cárcel, pero que alguien me lo explique", dijo.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al Tribunal Supremo / Alberto Ortega - Europa Press

También se ha refirió al papel de los medios de comunicación en este proceso: "Han dicho todo de mí, me han atribuido muertes, pero no me conocen", lamentó el asesor para añadir que ha perdido "a familia y amigos porque "cómo se van a acercar" si toda persona que se ha acercado a en "ha sido destruida".

"Tan malo no he sido"

En vez de seis meses, que es lo que ha solicitado de forma subsidiaria su abogada, Leticia de la Hoz, Koldo afirmó que va a estar diez años en prisión cuando "tan malo, tan malo, tan malo" no ha sido. "Yo sabía que me estaban siguiendo y colocado medios digitales" dijo, porque conocía este tipo de trabajo por su labor en el norte de España.

Por otra parte, apuntó que "chistorras como billetes de 500 euros es un concepto que utilizaba con la Guardia Civil de Navarra desde hace 15 años" y se los daban para que los cambiara. "Nadie los quiere, no me los quedaba yo, mi vida ha sido bastante humilde", manifestó.

El exministro, que se sentó ante el tribunal llevando varias carpetas abultadas, ha reconocido que en esta causa se juega "la poca vida" que le queda, vistos los años de cárcel (24 la Fiscalía, 30 años las acusaciones populares) que piden para él. También ha lamentado los juicios paralelos en la prensa, que han servido libertad "para intoxicar” y que frente a ellos solo le queda la defensa del derecho al honor.

El Extranjero de Camus

"Se va conformando todo un juicio sobre la persona de tal forma que es capaz de cualquier hecho, como 'El extranjero' de Camus, cuando le acusan de no llorar en el entierro de su madre" y todo "nutrido de filtraciones", dijo, para referirse también al hecho de "que un medio lance WhatsApp todo el rato sobre mi intimidad", cuando él carece de todo el material probatorio" al no haber tenido acceso a sus dispositivos.

"¿La colonización de las empresas públicas de verdad se hace con dos contratos temporales?", señaló Ábalos en respuesta al fiscal que utilizó la expresión en su informe final y que, según el ministro, es "muy del Partido Popular". "¿Todo lo que se me tiene que reprochar de mis años de ministro son dos contratos temporales de dos señoritas? Con una tuve una relación confesa, con la otra" nada, continuó ante el tribunal.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

También se ha referido a que el Ministerio del Interior comprara igualmente mascarillas a Soluciones de gestión y no se haya visto involucrado. "Me alegro, porque me quitan esa carga, pero he visto que ya no formo parte de ese tema, ni de Canarias ni Baleares, aunque el fiscal lo incluya, señaló.

El exdiputado se ha permitido también criticar que el juez instructor, Leopoldo Puente, afirmara en un auto que "causaba estupor" que siguiera siendo diputado, lo que significaba que sería condenado y anticipó la conclusión de la instrucción con recursos pendientes. "Tengo la percepción que se me juzga más como persona que por hechos. Se me juzga por mascarillas, pero eso permitió una causa general, porque veo dos contratos temporales y una actividad no sé si decente, indecente, no sé si delictiva", apuntó.

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Aunque sostenía que no añadiría más, porque todos están cansados, Ábalos aún añadió: "A Aldama le veo muy preocupado por la seguridad y lo que decía el comandante Rubén Villalba que le prestó servicios no solo de teléfonos, sino de barridos, servicios, parte que no conocemos". También afirmó que le parece "muy bien que Aldama se arrepienta" , pero debería incluir daños colaterales. "Y muchas veces en la celda le doy vueltas para preguntarme qué daño le he hecho a este señor para desearme tanto mal", afirmó.

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