El Gobierno encarga al ministro canario Torres rebajar el conflicto con Clavijo ante la emergencia por el hantavirus

Pedro Sánchez ha incluido al ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el comité de seguimiento por el hantavirus, junto a los titulares de Sanidad, Interior y Transportes, con la intención de rebajar las tensiones con Canarias tras la decisión de que el crucero con el brote atraque en Tenerife. En Moncloa justifican también su inclusión porque de su departamento depende la delegación del Gobierno en Canarias, que se tiene que encargar de coordinar el dispositivo con las autoridades locales.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se opuso desde el principio a que el crucero recale en las islas. Una resistencia que le hizo ver incluso al propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un intercambio de mensajes de móvil, según ha podido saber este diario. Frente al argumento de Clavijo de oponerse a la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para supuestamente proteger a los canarios, en el Gobierno replican que su obligación es defender tanto a la población de Canarias como a los 14 españoles que viajan en la embarcación.

La razón de aceptar la petición de la OMS de atracar en Tenerife se ha acatado tanto por cuestiones "legales y jurídicas" como "humanitarias". Asimismo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha argumentado que se hará "en el puerto más cercano con capacidades técnicas" para asumir una emergencia de estas características.

Para rebajar las tensiones, el Ejecutivo también ha decidido incluir a un representante del gobierno canario en la coordinación de la emergencia, que se hará a nivel de la Unión Europea. Se le reserva así un asiento, que no tuvo en la primera reunión del comité de seguimiento, como un "elemento importante" en los encuentros que a partir de ahora se celebrarán con todos los países concernidos para poder realizar las repatriaciones de los pasajeros a partir de su llegada a puerto de Granadilla, en Tenerife, prevista para el próximo sábado.

Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa este miércoles para informar sobre la situación por el hantavirus. / José Luis Roca

Torres, que hasta la pasada legislatura fue presidente de Canarias y sigue siendo secretario general del PSOE en esta federación, ha participado como ministro de Política en la gestión de otras emergencias, como la dana en Valencia. Precisamente en esta emergencia, también tuvo una presencia notable la ministra Ciencia, Diana Morant, valenciana y secretaria general del PSPV. Aunque no se incorporó en un principio, sí participó en alguna de las reuniones posteriores del comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana.

El seguimiento de la situación "minuto a minuto" y la toma de decisiones de auxilio necesarias, tanto desde el punto de vista sanitario como logístico, se realizará en el marco Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado este miércoles. Las figuras clave en la gestión de esta emergencia son la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tanto a la hora de autorizar el atraque como para supervisar los protocolos de cuarentena y seguridad ciudadana.

En Moncloa tratan de lanzar mensajes de tranquilidad a la población que la posición del presidente canario podría haber contribuido a alertar con su posición. El titular de Interior definió así la situación como "complicada, pero controlada".

“Ningún riesgo para la población”

La ministra de Sanidad evitó entrar al choque político con el Clavijo, más allá de negar que no haya estado siendo informado por el Gobierno. Mientras el presidente canario ha lamentado desde Bruselas, tras reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que "la ministra (de Sanidad) no ha devuelto ninguna llamada", Mónica García ha asegurado que habló con él. "Sin ir más lejos, esta misma mañana", aseguró. "Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo y los equipos técnicos entre sí", abundó.

La ministra de Sanidad ha tratado de recalcar frente a las dudas expuestas por Clavijo que “España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos”. Algo que habría valorado la OMS para su requerimiento con “condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino para proteger la salud pública frente a esta infección”. En esta sentido, García ha subrayado que “no va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica”.

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Desde Moncloa precisan que "tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia". Una vez atraque el crucero, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Solo se hospitalizarán, añaden las mismas fuentes, "a aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias". En el caso de los españoles a bordo, serán examinados y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

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