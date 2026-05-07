Interior consolida en el Atlántico africano el frente principal de su guerra contra el narco

Cuando, el pasado fin de semana, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaban el carguero Arconian, se consumaba la mayor incautación de droga en un solo golpe en la historia de España. Es un alijo tan voluminoso que, cuatro días después, solo trascendía una estimación extraoficial, pues se seguían analizando y pesando los cerca de 1.500 fardos hallados a bordo.

Una media de 25 kilos por fardo supone un golpe policial de entre 35 y 40 toneladas de cocaína, cifra propia de récord mundial de incautaciones. El escenario de la operación es el radio de 1.000 millas de océano alrededor del archipiélago canario al que Interior ha desplazado el eje principal de su guerra contra el tráfico de drogas y donde se producen las mayores incautaciones de dos años a esta parte.

El volumen de la carga induce a una reflexión a los expertos consultados en la lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora, “lo habitual en la ruta atlántica de la droga era que las mafias diversificaran enviando cinco, seis, diez veleros con cargas pequeñas para no perder demasiado si los capturaban”, explica un veterano de este frente de las Fuerzas de Seguridad en Canarias.

Que se haya fletado un cargamento de miles de kilos es un síntoma con dos lecturas: “O la red narco ha decidido arriesgar o se ven tan sobrados que no les importa el riesgo”. Eso se verá próximamente. Un golpe tan cuantioso debe impactar en el precio de la coca en Europa, actualmente en una media de 30 euros el gramo a su llegada a puerto y 60 en la calle. Si, pese a la escasez que debería provocar la incautación, el precio no sube... mala señal: el mercado sigue muy saturado.

Campo de batalla oceánico

La envergadura de las aprehensiones confirma el paulatino despliegue por Interior de un frente atlántico antidroga. Las Fuerzas de Seguridad consolidan a Canarias y sus aguas como campo de batalla de la guerra contra el narco. La demarcación compite en protagonismo con el “frente sur”, como llaman los guardias civiles de operaciones especiales al Campo de Gibraltar y las provincias costeras de Andalucía.

No es que la actividad policial disminuya en el sur peninsular, explican dos fuentes de Interior; es que se trata de anticiparse: “Siempre es mejor cazar un cargamento muy grande que gastar mucha energía persiguiendo lanchas y camiones cuando ese cargamento se disperse en cientos de alijos pequeños”, resume una de esas fuentes.

Una agente de la Guardia Civil y uno del SVA descargan fardos de droga incautados en el remoclador Sky White en agosto pasado / SVA

Pero esa opción supone labores de inteligencia y adelantar en el océano la acción policial. Además de la reciente aprehensión, últimamente han caído en el eje canario las diez toneladas de cocaína que traía el mercante United S., abordado por los GEO de la Policía el pasado 12 de enero en la operación Marea Blanca, a 530 kilómetros de El Hierro. Y también la red de narcolanchas que, mientras funcionó, movió más de 55 toneladas de cocaína entre la costa africana y Canarias, hasta su desmantelamiento entre junio de 2025 y enero pasado. Y también las tres toneladas de cocaína que llevaba entre una carga de sal el remolcador Sky White, atrapado en agosto de 2025 con colaboración de las inteligencias policiales francesa, portuguesa y británica y de la DEA norteamericana.

Bandera de conveniencia

Es previsible, confirma una de las fuentes de Interior, que el abordaje integral ensayado por el ministerio en el Plan Especial del Campo de Gibraltar se aplique también en Canarias.

A menudo, en las operaciones policiales del frente atlántico las envergaduras de los grandes alijos eclipsan otros detalles esenciales, que hallan eco en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave y que Interior trata de atajar en un abordaje multicapa del fenómeno.

Por un lado, el recurso por los narcos a banderas de conveniencia. El Arconian es un caso típico. Llevaba la de las Islas Comores. Es la última de una larga serie desde su botadura, en 1989. El mismo buque ha llevado pabellones alemán, de Togo, de Antigua y Barbuda, de las islas Cook, de Panamá y de Sierra Leona antes del actual. Además, ha cambiado cinco veces de nombre, según fuentes próximas a la investigación del caso.

El cargero Arconian, interceptado ahora con un alijo histórico de droga, en una caracterización anterior, en 2017, en el puerto de Castellón. / Vessel Finder

Un buque en aguas internacionales es territorio de jurisdicción del Estado que lo abandera. Dado que los abordajes en alta mar precisan de acuerdos internacionales para que los estados den permiso, los narcos buscan enseñas peculiares, como la de las Islas Comores, para dificultar la acción policial.

Infiltración mafiosa

En el frente canario de lucha antinarco no se contemplan solo los abordajes en alta mar. Desde que Canarias es escala o hub logístico para la ruta atlántica de la cocaína, las Fuerzas de Seguridad tratan de no perder hilo de la infiltración mafiosa, con el puerto de Las Palmas como epicentro.

Como ya ocurrió en Galicia o en el Estrecho, esa infiltración tiende tentaciones difíciles de resistir. Un navegante de una red narco llega con su velero a Gran Canaria. Tiene problemas mecánicos que resolver… “y sobre todo tiene mucha prisa; los narcos siempre tienen prisa”, explica un activo miembro del Servicio de Vigilancia Aduanera. La espera hasta que el taller pueda atenderle puede ser de días, incluso semanas. No querrá ponerse a la cola de los mecánicos del muelle. Tratando de colocarse el primero, ofrecerá dinero, “el doble o el triple de lo que cueste la reparación, para que le den prioridad. Al servicio en tierra se le crea un dilema: ganar un dinero que necesita o matar a su gallina de los huevos de oro contando a las autoridades lo que pasa…”, explica.

Un agente de policía, ante los fardos de cocaína intervenidos en febrero de 2025 en la Operación Paramaribo en aguas de Canarias. Esos fardos pesan en conjunto 600 kilos. / CNP

Antes de que el archipiélago se convirtiera en nodo logístico, el lugar de confianza en el que, en bares turísticos, se han hecho fotos las tripulaciones narco en sus recaladas -imágenes que han publicado en redes sociales o que ha atrapado la Policía-, las mafias han establecido silenciosamente su cabeza de playa, han captado a colaboradores entre las fuerzas de seguridad, los servicios auxiliares en tierra, la hostelería, la banca… “Los traficantes de drogas se meten en todos los sectores -comenta una de las fuentes en Canarias-. Es inevitable, les es necesario para operar”.

Y su primer objetivo serán los trabajadores del Puerto. El narco necesita infraestructura para su más habitual método de introducción de droga: el gancho ciego, meter paquetes de mercancía ilegal en contenedores que traen mercancía legal. Por ejemplo, una carga de azúcar importada de América con destino a África que escala en Canarias. El narco que mete ahí su droga “necesita garantizarse que el contenedor quede a ras de suelo, para que alguien pueda abrirlo, recoger el paquete y cerrar”, explica un funcionario de Vigilancia Aduanera.

El narco no puede permitirse que el operador de la grúa del puerto le coloque el contenedor en un sexto piso, al azar, como tantos que llegan al muelle. Se dedicará a sobornar. Y la tentación suele ser tan jugosa que “es muy difícil librarse”, apunta esta fuente. “Nadie de una plantilla de trabajadores aguantará mucho si le ofrecen ganar en un día lo que gana en dos años”, explica un oficial de la Guardia Civil en Tenerife.

Alianzas

“Hasta hace poco, los grandes alijos eran de 3.000 kilos, y lo más normal eran cargamentos de 500”, relata un veterano de la lucha en el Atlántico. Ahora, esos grandes alijos son más grandes, precisan grandes operaciones e implican grandes alianzas internacionales en una creciente comunidad de inteligencia antinarco entre las dos orillas del Atlántico.

El pasado 10 de abril, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaba a Lisboa para visitar la sede del MAOC-N, el organismo que coordina recursos policiales, marítimos y aéreos entre fuerzas de ocho países europeos afectados por las mafias de las drogas: España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Italia, Alemania y Bélgica.

El MAOC-N inicia una nueva etapa desde la presentación en diciembre pasado de una nueva Estrategia de la UE contra el Narcotráfico. En ese marco, Interior está incrementando la conexión del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) con el sistema radicado en Lisboa. “El esfuerzo individual de cada Estado debe completarse con la acción conjunta”, declaró Marlaska durante la visita.

Veinte días después repetía esa idea en Punta Cana (República Dominicana) durante la última Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-CELAC contra el Narcotráfico, alianza de países europeos con estados de América Latina y el Caribe. En ese encuentro, el ministro explicó el abordaje integral que se intenta en España en la lucha contra las mafias de la droga. Ante los reunidos en Punta Cana incidió en dos de sus patas: la vigilancia de nodos logísticos y puertos, y los golpes a “las redes, las rutas y las estructuras” del narcotráfico.

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