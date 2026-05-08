Lucía Feijoo Viera

Clavijo insiste en que el crucero con hantavirus no debería desinfectarse en aguas de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su rechazo a que, si es necesaria una desinfección del crucero ‘Hondius’, se haga en las costas canarias. Para Clavijo esto abriría una “ventana” de riesgo que se debería evitar. “¿De dónde entran y salen los equipos que van a desinfectar el barco? Será desde Canarias y esa inseguridad y esa responsabilidad lo pueden hacer en las aguas de Países Bajos. ¿Por qué tienen que hacerlo en las aguas de canarias?”, se ha preguntado.