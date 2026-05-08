MV Hondius, el crucero de lujo para expediciones polares que acabó en tragedia

Alojamiento de lujo para 170 pasajeros repartidos en 80 camarotes, seis de ellos suites con balcón privado; un casco reforzado para el hielo y tarifas de entre 14.000 y 42.000 euros por persona: así es el MV Hondius, el crucero especializado en viajes polares que sufrió un brote de hantavirus, que hasta ahora causó tres muertos y ocho contagios.

En esta expedición el buque transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles, según el último comunicado de Oceanwide Expeditions, la empresa propietaria y organizadora de los viajes del Hondius y de otros seis barcos de expedición Ártica y Antártica.

Un recorrido paradisíaco con escasa presencia humana

Con un recorrido que duraba, si se hacía completo, 46 días, el primer buque polar Clase 6 registrado en la historia, según afirma la web de Oceanwide Expeditions, partió el 20 de marzo de Ushuahia, en la provincia Tierra de Fuego de Argentina, desde donde comenzó un cautivador, gélido y casi carente de presencia humana recorrido por distintos puntos del océano Atlántico, que incluía las paradisíacas Islas Malvinas o las Georgias del Sur.

Una de las primeras paradas fueron las Sándwich del Sur, unas islas volcánicas sin población permanente atractivas por su fauna salvaje y sus condiciones extremas, desde donde partió a la isla de Tristán de Acuña (a la altura de Sudáfrica).

No fue hasta llegar a la isla de Santa Elena el 24 de abril, situada en medio del Atlántico -a 1.950 kilómetros de la costa africana más cercana (en Angola) y a 3.280 de la más cercana de Sudamérica (Brasil)- cuando se produjeron treinta desembarcos que se están investigando, entre ellos el cuerpo del pasajero que había fallecido el día 11 del mismo mes, junto a su esposa, que fue trasladada a un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica) con síntomas.

El destino final está previsto en Tenerife, adonde se prevé que llegará este domingo, después de completar una expedición que permaneció detenida del 3 al 6 de mayo en el penúltimo punto de su trayecto, Cabo Verde, el archipiélago africano situado a la altura de Mauritania y Senegal.

Gran lujo cuidadoso con el medioambiente

El Hondius está diseñado específicamente para expediciones en regiones polares, centradas en la ciencia y la investigación, tanto por el Ártico como en la Antártida. De hecho, supera las exigencias del Código Polar de la Organización Marítima Internacional (OMI) y es el más flexible, avanzado e innovador buque en las regiones polares actualmente.

Cuenta con 57 trabajadores a bordo, 13 guías e incluso un doctor -que también se contagió y fue evacuado a Países Bajos-, lo que se traduce en poco más de dos pasajeros por trabajador.

Alcanza los 15 nudos de velocidad (equivalentes 27,78 km por hora) gracias a sus dos motores principales y pesa 5 toneladas y media. A pesar de ello, este lujoso crucero presume de que, quien viaja en él, puede sentirse orgulloso de haber escogido el buque "más respetuoso con el medio ambiente de los mares polares".

Según informa Oceanwide Expeditions, el crucero utiliza calefacción a vapor, lubricantes y pinturas biodegradables, iluminación LED y potentes limitadores de consumo de combustible CO2.

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No obstante y aún con vastas comodidades, el Hondius mantiene una "filosofía" centrada en las actividades costeras, el avistaje de fauna y las expediciones en tierra, por lo que intenta mantener los días de mar "cortos" y garantizar excursiones de "calidad" con desembarcos "ágiles para todos los pasajeros".