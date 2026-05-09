Vídeo en directo | El Puerto de Granadilla, en Tenerife, espera la llegada del MV Hondius
Señal en directo de Televisión Canaria desde el puerto donde se coordinará el traslado de los pasajeros del MV Hondius hacia los vuelos de repatriación.
ED/LP
Señal en directo de Televisión Canaria desde el Puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde se espera la llegada del MV Hondius en las próximas horas.
El buque no entrará hasta el muelle, sino que permanecerá fondeado frente a la costa. Desde allí, los pasajeros serán trasladados en pequeñas embarcaciones hasta el puerto y después subirán a guaguas burbuja que los llevarán directamente a los aviones preparados para su repatriación.
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