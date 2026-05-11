Crisis sanitaria
Sánchez y el director general de la OMS se reunirán y comparecerán este martes en Moncloa
El presidente del Gobierno y Tedros Adhanom se reunirán a las 9:30 horas una vez que ha llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, mantendrán este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis del hantavirus y comparecerán posteriormente en rueda de prensa.
Sánchez y Tedros se reunirán a las 9:30 horas en la Moncloa una vez que haya llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MH Hondius.
Un proceso que fuentes del Gobierno han señalado que ha seguido al minuto el jefe del Ejecutivo en contacto con los ministros que han estado sobre el terreno en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.
En ese puerto ha estado presente durante todo el dispositivo el propio director general de la OMS, que pidió expresamente a España que el crucero se dirigiese a sus costas tras tener conocimiento de los casos de hantavirus.
Sánchez y Tedros ya se reunieron en Moncloa el pasado sábado, y tras ese encuentro, el presidente del Gobierno subrayó que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius era un deber moral y legal de España.
Tanto la OMS como otros países y diversas instituciones han agradecido la decisión de España y la gestión que se ha llevado a cabo.
Entre esos agradecimientos están los que han trasladado este lunes tanto el presidente del Consejo Europeo, António Costa, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Sánchez ha respondido a ambos con sendos mensajes en la red social X subrayando que en tiempos de crisis, Europa debe seguir respondiendo con unidad, coordinación y solidaridad.
"Trabajar juntos es la única manera de proteger la salud pública y enfrentar los desafíos globales con fuerza y humanidad", ha añadido.
Además, ha destacado la coordinación internacional que ha habido y ha ratificado que España seguirá colaborando estrechamente con la OMS, la Unión Europea y todos los actores implicados para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Tras su reunión en Moncloa, está previsto que Sánchez y Tedros Adhanom comparezcan este martes a las 10:00 horas en rueda de prensa.
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