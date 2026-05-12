Armengol reclama desde el Parlamento ucraniano la entrada del país en la UE: "Deberían abrirse las compuertas cuanto antes"

Correspondiendo la visita que hace unos meses hizo el presidente de la Rada ucraniana (el Parlamento del país), Ruslan Stefanchuk, a España, Francina Armengol está este martes de viaje institucional en Kiev. La presidenta del Congreso español, que ha ido acompañado por varios miembros de la Mesa de la Cámara Baja, ha recalcado a los parlamentarios ucranianos el respaldo de España ante la guerra iniciada por Rusia hace más de cuatro años y ha apoyado "plenamente" la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea: "Dado que el país está preparado y cumple las condiciones, deberían abrirse las compuertas cuanto antes".

"España, como no podía ser de otra forma, apoya plenamente la candidatura de Ucrania para unirse a la UE. La perspectiva de adhesión sigue siendo el síntoma más palpable del apoyo inquebrantable de la Unión a la libertad, independencia y soberanía de Ucrania", ha asegurado Armengol en el hemiciclo de la Rada tras realizar una ceremonia de ofrenda floral en honor de los diputados y personal de la Rada caídos en la guerra. Desde allí, ha pedido a Ucrania que siga "perseverando para que la perspectiva de adhesión llegue a ser irreversible".

Armengol, la tercera institución del Estado, también ha querido recordar las palabras de Stefanchuk cuando, en el Congreso español, habló de la compleja situación que viven los civiles en su país. En este sentido, la presidenta de la Cámara Baja ha pedido seguir haciendo todo lo posible para "aliviar las difíciles condiciones que viven diariamente los ucranianos". "Nuestro país, no les quepa ninguna duda, seguirá prestando apoyo regular a Ucrania en todos los ámbitos, ayudándoles a defender su soberanía, su independencia, su democracia y su integridad territorial frente a la agresión rusa", ha sentenciado.

Buscar la paz

Con una estrecha relación con Stefanchuk, con el que se ha visto ya en varias ocasiones, y con Volodomir Zelenski, que ha visitado el Congreso en otras tantas, Armengol ha cargado duramente contra Rusia y las "atrocidades cometidas". "La crueldad del invasor, no nos cansaremos de condenarlo, alcanza cotas indescifrables", ha denunciado tras recordar que la pasada semana murieron cerca de 30 personas en los ataques rusos en Zaporiyia, Kramatorsk, Dnipro y Járkov.

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Así, ha recalcado que la agresión rusa "no solo es un problema de Europa", sino una "agresión mundial" y que es necesario que se involucren todos los terceros países posibles para poner fin a este conflicto. Eso sí, ha sostenido que "la paz debe ser justa" y no "una recompensa al agresor" ya que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. "No pueden dictarse decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, como no puede haber debates en torno a la seguridad de Europa sin los europeos", ha apuntado.

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