Lucía Feijoo Viera

Emotiva despedida al alcalde de Murcia José Ballesta

Murcia despide este martes al alcalde José Ballesta con una misa funeral en la Catedral, presidida por la Virgen de la Fuensanta y oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. El funeral, previsto a las once de la mañana en el templo de Belluga, podrá seguirse en directo a través del vídeo que acompaña a esta noticia. Tras la misa funeral, el féretro será acompañado en cortejo fúnebre desde la Catedral hasta el Tanatorio Nuestro Padre Jesús de Espinardo, donde está prevista su incineración. La comitiva, escoltada por la Policía Local y encabezada por la unidad de caballería, recorrerá distintas calles de Murcia en una última despedida pública al alcalde.