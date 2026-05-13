El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo

PSOE y Sumar no han querido esperar más. Los dos partidos del Gobierno, con mayoría en la Mesa del Congreso, han tomado la decisión de suspender de manera cautelar las acreditaciones de prensa de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Ambos han sido denunciados en reiteradas ocasiones y tres expedientes -dos de Quiles y otro de Ndongo- están a punto de resolverse, siguiendo el procedimiento aprobado en la última reforma del reglamento de la Cámara Baja. No obstante, la Mesa del Congreso ha preferido atajar cuanto antes estos comportamientos y ha tomado esta medida cautelar para "proteger los intereses y derechos" de políticos y periodistas ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia" en la Cámara.

Con esta decisión, que tiene efectos inmediatos, ni Quiles ni Ndongo podrán entrar a partir de ahora en el Congreso, a donde suelen acudir para interrumpir ruedas de prensa, encararse con políticos e insultar a los periodistas. Fuentes de la Mesa explican que la suspensión cautelar se aplica "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole". Los dos agitadores han anunciado que recurrirán la decisión ante los tribunales. Será en las próximas semanas cuando se resuelvan de manera definitiva los primeros expedientes, que conllevarán ya sanciones concretas.

En el caso de Quiles, se trata de dos denuncias por grabar imágenes de Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso, algo que está prohibido para los redactores, como es su caso, y solo permitido para fotógrafos o técnicos televisivos. En el de Ndongo, el expediente es por reventar una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, que interrumpió enfrentándose a la jefa de prensa del partido. En ambos casos, se espera que las sanciones sean de entre 11 días y tres meses de suspensión de la acreditación, aunque todo apunta a que la reiteración podría derivar en una falta muy grave y, por tanto, en la retirada definitiva de la misma.

Nuevas denuncias

A la espera de estas resoluciones, fuentes de la Mesa explican que han tomado la decisión de suspender cautelarmente sus acreditaciones después de que en las últimas semanas se haya producido "un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados". En este sentido, señalan que a la reunión de la Mesa de este miércoles llegaban cuatro nuevos informes del Consejo Consultivo de Comunicación: uno por una discusión de Quiles con el portavoz del PSOE, Patxi López, en la sala de prensa; otro por otro vídeo que grabó de Sánchez en los pasillos de la Cámara; y dos denuncias presentadas por la líder de Podemos, Ione Belarra, contra ambos agitadores por asediarla en el patio del Congreso.

A esto se suma que en las últimas semanas se han registrado otras cuatro nuevas denuncias: una del PSOE por la utilización por parte de Quiles del despacho de una diputada del PP para hacer un vídeo; otra de la diputada de En Comú Podem Aina Vidal por el día en que Ndongo, tanto en la sala de prensa como en la calle, la increpó; una de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por los insultos de Ndongo a un periodista de RNE; y una última registrada por Sumar por la interrupción por parte de Ndongo de una rueda de prensa la pasada semana.

Atajar el "deterioro"

En este sentido, inciden las mismas fuentes, se ha constatado que todas las denuncias presentadas desde que se reformó el reglamento en julio de 2025 se dirigen solo contra Quiles y Ndongo. El primero tiene ocho expedientes abiertos, contando con los dos que están en fase de alegaciones finales, y el segundo tiene tres, contando con el que ya está también en el último trámite. Además, en la propuesta analizada por la Mesa del Congreso se pone el acento en el "intolerable nivel de violencia tanto verbal como casi física contra algunas diputadas" en los últimos casos, y se denuncia el "machismo" de estos episodios.

De esta forma, PSOE y Sumar, en una decisión que ha rechazado el PP, han recurrido a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite tomar "medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas" antes de la iniciación del procedimiento administrativo. En este sentido, justifican que la suspensión de sus acreditaciones es necesaria ante el "notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y de sus miembros en su relación con los medios de comunicación".

El procedimiento

La tramitación de las denuncias continúa, por el momento, en un proceso que se ha demorado casi seis meses. El reglamento establece que, una vez que la Mesa recibe la denuncia, se abre un procedimiento sancionador y se informe al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, compuesto por un miembro de cada grupo parlamentario y con la presencia de las entidades representativas de las asociaciones de periodistas. Este órgano deberá elaborar un informe sobre los hechos ocurridos en el plazo de 15 días.

Noticias relacionadas

Después, la Mesa remite la denuncia a un letrado, que es el encargado de instruir el procedimiento, abriendo un plazo para que los denunciados puedan presentar alegaciones. En ambos casos se han ido ampliando en varias ocasiones los tiempos para alegaciones con la intención de que el proceso fuese lo más garantista posible. Finalmente, el letrado eleva un informe y ya es la Mesa del Congreso la que toma la decisión final.

Suscríbete para seguir leyendo