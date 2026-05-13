Felipe VI llama a combatir la pobreza con "innovación", arraigo local y colaboración empresarial

Felipe VI reivindicó este miércoles en Madrid una lucha contra la pobreza que esté basada en la "innovación", el conocimiento del terreno y la colaboración entre instituciones, empresas y comunidades locales durante la entrega de los XXIII Premios de la oenegé Codespa, celebrada en la Real Casa de la Moneda. El Monarca defendió una acción social "más eficaz" y capaz de generar "cambios duraderos" en un discurso centrado en el desarrollo inclusivo y en la necesidad de medir el impacto real de las iniciativas solidarias.

El Rey puso en valor los 40 años de trayectoria de la Fundación Codespa, una entidad con la que mantiene una relación histórica gracias a su abuelo paterno. “Heredé este vínculo de mi abuelo, Don Juan, Conde de Barcelona, cuando aún era Príncipe”, recordó Felipe VI, que destacó la capacidad de la organización para mantenerse “viva y útil en ayuda de quienes más lo necesitan”.

En su intervención, el jefe del Estado sostuvo que para combatir la pobreza "hacen falta cercanía, conocimiento del terreno, profesionalidad, innovación, alianzas y confianza en las personas". A su juicio, el desarrollo "más sólido" es aquel que "sabe reconocer el valor de los recursos locales y fortalecer las capacidades de las personas".

Felipe VI repasó algunos de los proyectos premiados por Codespa, desde iniciativas de aprovechamiento de residuos agrícolas en la Amazonia peruana hasta programas de recuperación de tierras en Angola y proyectos de reciclaje e inserción laboral en zonas vulnerables del norte de Marruecos. Según señaló, todas esas experiencias comparten una misma idea: las soluciones "más valiosas" son las que "se construyen junto a las comunidades, mediante alianzas y con voluntad de permanencia".

El Monarca también destacó la necesidad de evaluar los resultados de las políticas de cooperación y acción social. "No se trata solo de contabilizar resultados, sino de aprender, mejorar y poner el conocimiento al servicio de una acción social cada vez más eficaz y capaz de generar cambios duraderos", afirmó.

La ayuda del sector privado

En esa línea, defendió el papel del sector privado en los modelos de cooperación internacional y subrayó la contribución del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo y de herramientas como Prosper4All (desarrollada por Codespa junto con IESE Business School, Boston Consulting Group y otros socios, para medir, comparar y comunicar el impacto social de las empresas). "La participación del sector empresarial es esencial para avanzar hacia modelos de cooperación más sostenibles e innovadores, capaces de movilizar recursos, crear oportunidades y contribuir de manera decisiva al desarrollo inclusivo de nuestras sociedades", sostuvo.

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Felipe VI cerró su discurso con un mensaje de apoyo a las organizaciones sociales y a los premiados de esta edición de Codespa. "Queda mucho por hacer, pero hay razones para la esperanza", aseguró el Rey, antes de pedir al auditorio que continúe trabajando "con humildad y constancia" para acompañar a las personas "hacia una vida más digna y con más oportunidades".

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