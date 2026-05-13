Abucheos a Fernando Grande Marlaska en Baeza tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva: "Entiendo vuestro dolor, vuestra rabia"

Ocho segundos de abucheos y silbidos. Ese ha sido el recibimiento que ha tenido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la academia de la Guardia Civil en Baeza. El fallecimiento de dos guardias civiles mientras perseguían el narcotráfico en Huelva y la posterior ausencia del ministro al funeral han generado el malestar en la jura de bandera de los agentes pese a las muestras de apoyo del ministro.

El suceso se produjo el viernes a primera hora cuando dos embarcaciones del servicio marítimo chocaron mientras perseguían a una narcolancha en aguas de Huelva. La tragedia paralizó la campaña andaluz y el funeral concentró a autoridades de distintos niveles, sin embargo, había una ausencia clave: ningún miembro del Consejo de Ministros se trasladó para acompañar a los familiares de las víctimas.

"Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia. Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha asegurado Marlaska para tratar de calmar los ánimos. La organización ha tenido que pedir silencio y respeto por megafonía para que el acto pudiera comenzar. En este punto, el ministro ha defendido que la lucha contra el narcotráfico como una "prioridad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Muerte en acto de servicio"

Marlaska se ha mostrado "rabioso" y "dolido" por lo ocurrido, aunque ha puntualizado que no "impotente". "Cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia, nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia", ha insistido el ministro para defender la gestión y "el compromiso del Gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra".

"Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico y lo seguiremos haciendo con todos los mecanismos legales precisos", ha explicado. Además, ha asegurado que los hechos ya están aclarados y que se trata de "una muerte en acto de servicio". Así, ha defendido la cooperación internacional que desarrolla España para luchar contra el narcotráfico.

En declaraciones a la prensa, el dirigente socialista ha puntualizado que hay que "tener muy claro dónde está la amenaza y cómo tenemos que enfrentarla entre todos". "Esto es una amenaza conjunta y es una amenaza el terrorismo, el narcotráfico, toda lo que es la delincuencia criminal organizada, es una amenaza a los valores democráticos y tenemos que estar unidos", ha insistido para recordar que el sábado estuvo en el dispositivo del Hantavirus.

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Como ya hizo la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en La Línea de la Concepción, el ministro ha recordado la aprobación de oferta de empleo público también para la Guardia Civil con más de 3.000 efectivos para la próxima promoción. "Nos encontramos con un número récord histórico, tanto de policías nacionales como de guardias civiles", ha subrayado.