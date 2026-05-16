Sánchez se acerca a los ocho años en Moncloa sin sucesor natural en el PSOE y como candidato a la reelección

Pedro Sánchez cumplirá el próximo 2 de junio ocho años como presidente del Gobierno, el segundo más longevo de la democracia. Antes de ello, este próximo jueves, se cumplirán nueve años desde que fue reelegido secretario general del PSOE en primarias. Dos efemérides a las que el jefe del Ejecutivo llega sin sucesor natural. Algo que ya se demostró cuando en abril de 2024 se tomó cinco días de reflexión ante las investigaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez, para plantearse si debía renunciar al cargo. Pese a la inquietud orgánica que se generó entonces, visibilizando la ausencia de una figura clara como ‘delfín’ de Sánchez, las decisiones que ha ido tomando van en el camino contrario a promover un hipotético reemplazo interno para cuando llegue el momento.

Con la salida del Gobierno de María Jesús Montero para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas se consumó una descapitalización de los pesos pesados que han ido acompañando a Sánchez. En el Consejo de Ministros no queda ninguna de las primeras espadas que han ocupado las vicepresidencias del Gobierno desde el primer gabinete de 2018. Solo esta legislatura se sucedieron las marchas de Nadia Calviño, primero, y de Teresa Ribera, después.

Antes de ello, la descapitalización de pesos pesados con perfil político se inició con la salida de Carmen Calvo en la gran crisis de Gobierno de julio de 2021. Del primer gabinete de Sánchez quedan en el Gobierno únicamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas. La estrategia de los ministros-candidatos también ha hecho que Sánchez prescindiese en el Consejo de Ministros de otro peso pesado como Pilar Alegría, exportavoz del Gobierno y exministra de Educación y Deportes.

Montero sigue combinando el puesto de vicesecretaria general del PSOE con el de secretaria general de los socialistas andaluces. Una duplicidad que hace que su cargo en la dirección federal sea más simbólico que operativo. Para su sucesión en el Gobierno, Sánchez eligió a un perfil técnico como el de Carlos Cuerpo, sorprendiendo por prescindir de un peso político para el último año de legislatura. El nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía no solo carece de carné del PSOE, sino que ya ha descartado la posibilidad de engrosar las listas electorales en unas próximas generales.

Del amago de dimisión al 'shock'

El debate sobre la sucesión comenzó a taponarse desde los cinco días de reflexión en los que Sánchez amagó con dimitir. Aunque llegó a cundir la impresión de que tiraría la toalla, tras cortar prácticamente toda comunicación incluso con sus colaboradores más cercanos, la hipotética sucesión se hizo tabú en las filas socialistas. Algo que se ha ido acrecentando con el tiempo.

De forma contundente y coincidiendo con el ‘shock’ en el PSOE por la entrada en prisión de su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, Pedro Sánchez avanzó que se presentaría a la reelección. “Estoy decidido a presentarme a las elecciones generales en 2027”, aseguró tras la última cumbre de la OTAN, en unas declaraciones que pasaron un tanto desapercibidas pero que internamente sofocaban la agitación orgánica.

Remodelaciones en la ejecutiva federal

En Ferraz consideran que Sánchez sigue siendo su mejor activo. Una garantía de cohesión interna, cuando el debate llegó a planear en algunas esferas del PSOE. “Estabilidad y liderazgo”, esgrimen como receta.

La actual ejecutiva federal del PSOE tampoco se parece en nada a la primera de Sánchez como secretario general. De aquella dirección solo permanece en su cargo la eurodiputada Iratxe García, al frente de la secretaría para la Unión Europea.

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De la que conformó en 2017, tras las primarias con las que recuperó la secretaría general enfrentado al aparato, se mantienen tres dirigentes. Se trata de la presidenta del partido desde entonces, Cristina Narbona, el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

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