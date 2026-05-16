El PP cierra filas con Clavijo y arremete contra Madrid por la gestión de la crisis del hantavirus

El encontronazo entre los gobiernos central y canario por la gestión, el pasado fin de semana, de la crisis sanitaria por hantavirus ha centrado buena parte de las cargas de profundidad lanzadas este sábado por el PP contra el presidente Pedro Sánchez y el PSOE.

El escenario ha sido un acto celebrado en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria y ha tenido como protagonista principal al secretario general de los conservadores, Miguel Tellado. “Se ha despreciado, y mucho a Canarias”, ha asegurado.

"Abuso sin precedentes"

Junto a él, el presidente de los populares de las Islas, Manuel Domínguez, ha calificado de “abuso sin precedentes” lo ocurrido en el muelle de Granadilla. Como hiciera el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, el que es su vicepresidente criticó la falta de información.

“Seguimos sin conocer los informes de la Organización Mundial de la Salud” (OMS), ha enfatizado Domínguez. Dicho organismo elogió a lo largo de esta semana el papel jugado por España y agradeció la colaboración canaria en la operación de desembarco y retorno de los pasajeros del HV Hondius a sus países respectivos.

Las quejas del vicepresidente canario han llegado también por no tener conocimiento de las circunstancias que motivaron que los “asintomáticos no bajaran en Cabo Verde” para ser repatriados desde allí a sus países respectivos.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, tras también celebrar el éxito de la operación y agradecer la acogida canaria, confirmó en días pasados que el archipiélago africano no podía ofrecer las garantías necesarias para una operación de acotamiento del hantavirus.

Filtraciones

La lectura de los hechos realizada por Miguel Tellado es la de que el Gobierno central ha tratado al Archipiélago “como un territorio de segunda” y ha puesto énfasis en la filtración de las conversaciones de WhatsApp mantenidas por Clavijo con la ministra de Sanidad, Mónica García, en las que incluyó una captura de pantalla en la que, a preguntas suyas, la inteligencia artificial confirmaba las dotes natatorias de las ratas.

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Domínguez recurrió al distinto trato que habrían recibido “Cataluña o el País Vasco” en el caso de que las circunstancias hubieran obligado a que el barco recalara en alguno de sus puertos. “No se habrían atrevido”, ha asegurado en torno al hipotético comportamiento que habría mostrado el Gobierno de España; “¿creen que habría actuado con la misma chulería?”, ha interrogado a un público integrado por militantes populares.

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