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Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

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Javier Vendrell Camacho

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

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Se acabaron los mítines y las peticiones de voto6.812.861 andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo. La comunidad autónoma elige a los miembros del Parlamento autonómico y se prevé que todo se decidirá en el último momento.

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