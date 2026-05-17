Javier Vendrell Camacho

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

Se acabaron los mítines y las peticiones de voto. 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo. La comunidad autónoma elige a los miembros del Parlamento autonómico y se prevé que todo se decidirá en el último momento.