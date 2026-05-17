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¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Andalucía? Mapa de resultados por provincias y municipios
En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir el escrutinio y consultar los resultados de las elecciones en toda Andalucía, en cada provincia y en cada municipio
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta.
En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir en tiempo real la evolución del escrutinio y consultar los resultados de las elecciones en toda Andalucía, en cada provincia y en cada municipio.
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