España, país donde "el extremismo de derechas puede estructurarse para el terrorismo", según un informe de la OIET

España es uno de los países del mundo donde más preocupa la actividad ultraderechista a los expertos en terrorismo internacional. Aunque los territorios más afectados son Estados Unidos y Reino Unido, nuestro país se encuentra en los primeros puestos de incidentes y consolidación de este tipo de ideas extremas.

"España ha pasado de ser un espacio de tránsito ideológico a un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas". Lo sentencia un informa elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), que recuerda la operación policial que acabó con el desmantelamiento de una célula aceleracionista de The Base en Castellón a finales del año pasado.

En aquella ocasión, las fuerzas de seguridad consiguió intervenir durante la operación manuales tácticos, planes de sabotaje e infraestructuras de comunicaciones cifradas. The Base es una organización supremacista de carácter aceleracionista considerada terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La operación, que tuvo lugar a finales de noviembre de 2025, se saldó con la intervención de nueve armas (dos de ellas de fuego), munición, más de una veintena de armas blancas, equipamiento táctico militar de entrenamiento, material y documentación de carácter aceleracionista. El líder, un estadounidense llamado Rinaldo Nazzaro, estaba en contacto con directo con el fundador de la organización.

Estados Unidos lidera

El documento señala a Estados Unidos como el epicentro mundial de la actividad del extremismo de derecha, habiendo documentado 99 incidentes (52,1%) sobre un total de 190 casos contabilizados relacionados con la actividad ultra de extrema derecha en 15 países distintos durante 2025.

"Estados Unidos no solo concentra la mayor actividad extremista, sino que ejerce un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías", recoge el informe del OIET. El informe de esta organismo ha analizado la actividad de grupos estadounidenses como Patriot Front o Blood Tribe como fuentes de inspiración de células en Europa y Oceanía.

Este estudio también hace hincapié en la repercusión que tienen los ideólogos estadounidenses que consiguen radicalizar audiencias internacionales a través de plataformas digitales.

Estas conclusiones colisionan con la visión que tiene Estados Unidos sobre este tipo de extremismo. Precisamente, la Administración de Donald Trump presentó recientemente su nueva Estrategia Antiterrorista, un documento de 16 páginas en el que en ningún momento se menciona la amenaza del terrorismo de extrema derecha.

Para el gobierno estadounidense, los principales grupos terroristas a los que deben combatir desde la administración son: "las bandas narcoterroristas y transnacionales; los terroristas de legado islamista y los extremistas violentos de extrema izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas".

Reino Unido, segunda

El segundo país en la lista ha sido Reino Unido. Con 24 incidentes, frente a nueve en 2024, es uno de los territorios emerge más afectados a nivel global por este tipo de incidentes, en un contexto marcado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales históricas y la actividad de grupos neonazis organizados como Patriotic Alternative.

Hay dos corrientes que copan los primeros lugares en este ámbito. El primero es el neonazismo, con un 29,5% de los incidentes. En segundo lugar se encuentra la supremacía blanca, con un 22,5%. "Ambas ideologías han demostrado una notable capacidad de adaptación a los ecosistemas digitales y de captación entre nuevas generaciones", advierte el OIET.

Los 33 juicios, 22 arrestos y 29 acciones legales y administrativas documentadas en 2025 en todo el mundo dejan claro para el OIET una mayor capacidad reactiva por parte de las autoridades, aunque dudan si es suficiente para prevenir y desmantelar estas infraestructuras.

TikTok y criptomonedas

El informe incide en el llamado "terrorismo psicológico", que es la actividad extremista dedicada a crear climas de miedo que restrinjan las actividades de las comunidades objetivo, erosionen su sensación de seguridad y desincentiven la participación política, sin necesidad de cruzar los umbrales legales que facilitarían procesamientos criminales.

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En este sentido, apuntan a las plataformas digitales como TikTok o Youtube como los principales espacios de radicalización y movilización del extremismo de derecha, gracias a la combinación de algoritmos, aplicaciones encriptadas o el uso de criptomonedas para canalizar la financiación de forma anónima.

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