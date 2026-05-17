Quién es José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, la gran sorpresa de las elecciones andaluzas

Adelante Andalucía es uno de los nombres propios de esta jornada electoral y el José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987), uno de los protagonistas. Este licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla ha estado implicado en múltiples causas sociales desde su juventud y ahora da el paso para aspirar a convertirse en el presidente de la Junta de Andalucía. Desde la "izquierda alegre", como el mismo definió a su formación antes de estas elecciones andaluzas.

En furgoneta y con su núcleo más cercano, García recorrió estos días distintas localidades de Andalucía con actos que se parecen poco o nada al del resto de candidatos. Así, en Córdoba, el andalucista estuvo junto a Mariví Serrano, número uno por la provincia, repartiendo la comida que ellos pondrían en los comedores de los colegios públicos de Andalucía, y en Cádiz participando en un acto con personalidades del Carnaval.

La vinculación de García con Adelante Andalucía viene desde el mismo nacimiento de la formación. El diputado participó junto a Teresa Rodríguez en la fundación de Podemos Andalucía, formación que abandonó tras las diferencias entre la cúpula andaluza de la formación y la nacional. Así, junto a Rodríguez, se presentó a las elecciones autonómicas de 2022, ya como formación independiente, como número dos por Cádiz.

La política como una etapa para José Ignacio García

García se hizo con las riendas de Adelante Andalucía después de que Teresa Rodríguez dejara la política para volver a la educación. Desde entonces, sus intervenciones parlamentarias han conseguido hacerle un hueco en el panorama político andaluz e incluso nacional -el andalucista defendió la gratuidad de las gafas en el Congreso- y en redes sociales, donde sus vídeos acumulan miles de me gustas.

Si algo tiene claro García es que su paso por la política es algo temporal, como ya hizo su predecesora hace ahora cuatro años. El portavoz de Adelante durante esta legislatura asume la política institucional como parte de su "compromiso social". Cuando termine su etapa en el Hospital de las Cinco Llagas, el andalucista volverá a los institutos, donde ha desarrollado su carrera como orientador escolar.

El CIS situó a el gafa, como lo denominan de forma cariñosa en redes sociales, como el candidato menos conocido de las cinco formaciones que tienen representación en el Parlamento autonómico, pero, sin embargo, es el único que, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprueba en las encuestas. De hecho, pese a la vergüenza que admite que padece, son muchos los que le paran a darle ánimos.

Cuál es la medida estrella de García

El portavoz de los andalucistas es de los diputados que más toma la palabra en la Cámara autonómica. Su formación apenas tiene dos escaños por lo que el trabajo que en el PP se reparten entre los 59 diputados, ellos lo hacen con dos. Así, desde el partido explican que tratan de hacer cosas diferentes y llamativas para tratar de captar la atención de los ciudadanos con los recursos con los que cuentan en el grupo mixto.

Tener solo dos diputados no ha impedido que sus iniciativas salgan adelante. Su medida estrella ha sido la proposición de gratuidad de las gafas, con la que consiguió el apoyo de la totalidad de los diputados del Parlamento de Andalucía, algo que parecía imposible. Ahora, la norma espera para ser tramitada en el Congreso, donde también obtuvo el visto bueno de la Cámara, pese a su ralentización.

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La relación de García con el presidente de la Junta ha cambiado a lo largo de la legislatura. El andalucista asegura que, en un principio desde la bancada de los populares les veían como una oposición "graciosa", pero al término del mandato, los de Moreno pasaron a considerarlo a él y su compañera, Begoña Iza, como "peligrosos, populistas, kale borroka, indignos e inmorales", según él mismo explica.