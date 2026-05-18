Lucía Feijoo Viera

Feijóo califica de "espectacular" la victoria en Andalucía y dice que Sánchez es "una losa"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presidió este lunes, como es habitual, la reunión de la Junta Directiva del partido celebrada al día siguiente de las elecciones en Andalucía, en las que Juan Manuel Moreno volvió a ganar con una contundente ventaja sobre el PSOE, pero quedándose a dos escaños de la mayoría absoluta que obtuvo en los comicios del año 2022. Nada que impidiera repetir todos los rituales de celebración que el PP realizó en tres ocasiones anteriores este mismo año, con motivo de las elecciones celebradas sucesivamente en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Moreno tuvo a su llegada al vestíbulo de la sede de Génova 13 el mismo triunfal recibimiento que antes María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, con casi la totalidad de los miembros de la Junta Directiva Nacional, incluido Feijóo, apiñados y ovacionándole.