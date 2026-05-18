Mundial
El rey confirma a Sheinbaum que acudirá el 26 de junio a México para presenciar el partido entre España y Uruguay
El monarca ha confirmado ya a la presidenta mexicana y al de la FIFA que acepta la invitación para a ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en Guadalajara
EFE
Felipe VI viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara (México) para presenciar el partido de fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026, según han anunciado este lunes fuentes de Zarzuela.
El rey atiende así las invitaciones cursadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.
El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para a ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.
En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.
El pasado mes de marzo Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.
La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.
El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un “gesto de acercamiento”, aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.
Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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