17M. Elecciones Andalucía
Ana Rosa, Manu Sánchez y Sarah Santaolalla, entre los famosos que han mandado su apoyo a Teresa Rodríguez tras reaparecer en las elecciones de Andalucía
La que fuera líder de Adelante Andalucía ha reaparcido hoy con una kufiya para votar y ha desvelado que padece cáncer
Kevin Rodríguez
Teresa Rodríguez se ha convertido esta noche en la gran protagonista indirecta de las elecciones de Andalucía. La que fuera líder de Adelante Andalucía acudió a votar a su colegio con una kufiya y al subir su post a redes sociales, un usuario ha preguntado de qué iba disfrazada, a lo que la política respondió desvelando que padecía cáncer.
En ese instante, ha comenzado a recibir una multitud de mensajes de apoyo entre los que destacan los de Ana Rosa Quintana, Sarah Santaolalla, Samantha Ballentines o Manu Sánchez, entre otros muchos. Rodrigo Blázquez, Eurepio Padula y Xabier Fortes también ha querido trasladar su cariño.
"Te envío un abrazo enorme y mi enorme cariño", ha escrito Manu Sánchez. "Eres grande. Educación frente a la estupidez" añadía Padula. Por su parte Sarah Santaolalla optaba por atacar a quienes se habían burlado de Rodríguez: "Con más clase que cualquier tipejo de estsos".
"Corazón, no sabía nada. Te mando un abrazo enorme y muchas risas de las buenas", ha sido por el texto elegido por Samantha Ballentines. Por su parte, una de las más sorprendentes ha sido la de Ana Rosa Quintana, que ha escrito: "¡mucho ánimo y adelante!!!".
Por su parte, Xabier Fortes y Rodrigo Blázquez también han querido mostrar su apoyo a Teresa Rodríguez a través de mensajes de X: "Esto de Teresa Rodríguez, es el tuit de la jornada electoral. Un beso enorme", se despedía el rostro de laSexta. "Un abrazo muy fuerte y muchísima fuerte, concluía Fortes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Alberto y Cristian: dos historias paralelas de bomberos con vocación que ascienden juntos a sargentos en Badajoz
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad