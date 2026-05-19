GOBIERNO DE COALICIÓN
Sumar apunta a lawfare en la imputación de Zapatero: “Tenemos dudas sobre la investigación”
La portavoz parlamentaria de Sumar siembra dudas sobre la labor de los jueces
Sumar apunta a lawfare en la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos, entre otros, de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, en el marco del caso Plus Ultra, y asegura tener "dudas" sobre la investigación. El socio minoritario de Gobierno sigue la misma estela abierta por el PSOE, que ha denunciado una persecución judicial y exhibido su respaldo al exlíder socialista.
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, aseguró este martes tener "dudas" sobre la investigación, apuntando también a una fijación judicial por sensibilidades progresistas. "Tal como sabemos que se están comportando últimamente sus señorías y la judicatura, podemos tener ciertas dudas", abundó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Martínez Barbero admitió, eso sí, que la información disponible es aún inicial y apeló a la prudencia.
En el mismo sentido se expresó la diputada de Sumar, Tesh Sidi, que también pidió "prudencia" por no tener "información concluyente", pero sí apuntó a una doble vara de medir desde la justicia y una "persecución judicial". "Sabemos por nuestra experiencia que la persecución judicial contra dirigentes progresistas, como Mónica Oltra, o Ada Colau terminaron siendo archivados, pero construyeron un relato muy dañino que ha generado desgaste a las izquierdas del PSOE", denunció la dirigente.
La también dirigente de Más Madrid denunció que "ciertos procesos judiciales van por un carril, y si eres del PP el carril va más lento". "En el caso del novio de Díaz Auyso seguimos esperando el acceso a las cuentas bancarias que pedimos ayer desde Más Madrid", prosiguió.
El diputado de Sumar y portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, apuntó a que es "llamativo" que "en un país de comisionistas, el primer expresidente imputado sea Zapatero". Más allá de eso, pidió renovar el decreto que regula el estatuto de los expresidentes de Gobierno para delimitar "la funciones de los expresidentes y que negocios pueden tener".
Estas declaraciones llegan después de que la número dos del PSOE, Rebeca Torró, haya apuntado directamente a una persecución judicial, al tiempo en que mostró su apoyo y confianza al expresidente Zapatero, pidiendo respetar la presunción de inocencia y recordando la frase del expresidente José María Aznar "el que pueda hacer que haga", apuntando así a que la imputación de Zapatero responde también a esta consigna.
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