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IMPUTACIÓN

El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia

Imanol Pradales considera la imputación del expresidente un hecho "grave" y sin precedentes que exige responsabilidad y prudencia

El lehendakari, Imanol Pradales.

El lehendakari, Imanol Pradales. / Europa Press

Vitoria

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al expresidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, que dé explicaciones sobre su imputación en el caso Plus Ultra con la máxima celeridad y transparencia.

Pradales, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse en Vitoria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la imputación a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

Ha señalado que esta investigación es un "hecho muy grave y sin precedentes" que exige "responsabilidad y prudencia". Ha expresado su máximo respeto a la judicatura y a la presunción de inocencia pero también ha dicho que espera que el expresidente del Gobierno ofrezca de manera rápida y transparente todas las explicaciones.

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"Es una situación muy grave que requiere transparencia, celeridad, prudencia y responsabilidad y no apresurarse en juicios que luego nos lleven a tener que dar ciabogas", ha subrayado.

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