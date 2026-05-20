El "lío" del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda

La convocatoria de las elecciones andaluzas del 17M se precipitó de forma que no se pudieron culminar cuatro leyes que que estaban en la fase final de tramitación: la ley de Turismo Sostenible, que establecía una nueva limitación para las viviendas turísticas, la Ley de Ciencia o las normativas que crean los colegios profesionales de pedagogía y detectives privados. Tampoco se acabaron de desarrollar los últimos acuerdos con los sindicatos o medidas clave como el nuevo plan estatal de vivienda que debe firmarse con el Gobierno de España. Ahora, todas estas iniciativas, y muchas más como las nuevas ofertas públicas de empleo para convocatorias de oposiciones, quedan congeladas a la espera de que haya un acuerdo entre PP y Vox. Puede durar semanas. O meses.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, llevaba advirtiendo toda la campaña que la ausencia de una mayoría absoluta podría tener efectos sobre el ritmo de gestión de la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía mira la experiencia de Extremadura, con más de cinco meses de negociación, o incluso de la propia comunidad autónoma andaluza cuando se prolongaron las conversaciones para la investidura de Susana Díaz o del propio Moreno.

Hasta que no haya investidura, el Gobierno está limitado en su capacidad de gestión. Y eso afecta de lleno a las cuatro leyes que no pudieron culminarse antes de la finalización de la legislatura. La de más relevancia es la Ley de Turismo Sostenible, una iniciativa que endurece las sanciones, incrementa las inspecciones y, sobre todo, refuerza las posibilidades legales de los ayuntamientos para limitar este fenómeno y prohibirlo en zonas saturadas. Al finalizar la legislatura, la norma tiene que empezar de cero su tramitación en el Parlamento y tiene, por tanto, que volver a ser remitida por el Gobierno andaluz, circunstancia que no se puede producir hasta que no haya un acuerdo de investidura. Lo mismo ocurre con la Ley de Ciencia y las leyes que crean los colegios profesionales de pedagogía y detectives privados.

Sin desarrollo de reglamentos ni convenios

Un segundo ámbito de limitación para el Gobierno andaluz son los desarrollos reglamentarios y los nuevos decretos. Hasta que no haya acuerdo para la presidencia de la Junta no se podrán aprobar nuevas medidas que comprometan gasto. Esto afecta especialmente a los desarrollos de los últimos acuerdos alcanzados con los sindicatos en el empleo público. Uno de los ejemplos más evidentes es el teletrabajo. Para su implementación, necesita la aprobación de un decreto que se había comprometido pero que se ha ido demorando. Mientras no haya un nuevo gobierno constituido no podrá aprobarse.

Los análisis realizados por el Gobierno andaluz apuntan también a las limitaciones para la firma de convenios o de acuerdos que impliquen un compromiso de gasto. Así, no se podrán cerrar los acuerdos que deriven de conferencias sectoriales como es el caso del plan estatal de vivienda que se celebra este jueves. En juego están 1.197 millones de euros de los que la Junta tiene que aportar el 40%. Mientras no haya investidura ni se podrán firmar ni se podrán realizar las modificaciones legislativas que exige el Ministerio de Vivienda como el blindaje de las VPO o la recuperación del depósito oficial de fianzas en AVRA.

Las nuevas oposiciones

El punto más polémico de estas limitaciones está en las oposiciones. El presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió en campaña que si no había una mayoría absoluta que permitiera conformar rápido gobierno se podrían paralizar. En la práctica, esto no afecta a las oposiciones ya convocadas como las de educación que se celebran este próximo mes de junio ni a otras previstas como la del SAS (con más de 10.000 plazas disponibles) o las de que la Administración General tenía previsto lanzar este año con 2.500 plazas.

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La limitación que sí se mantiene es la de aprobar nuevas ofertas públicas de empleo que deriven en la creación de más plazas y por tanto oposiciones. Mientras no haya una investidura este proceso no se puede llevar a cabo. Hasta que no haya gobierno no se podrá lanzar la Oferta de Empleo Público de 2026.