El PP eleva el tono tras la imputación de Zapatero pero evita acciones y descarta la moción que pide Abascal

El Partido Popular (PP) no tardó este martes en salir a la palestra tras conocerse a primera hora la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado para el próximo 2 de junio ante los indicios de que habría liderado una red jerarquizada de tráfico de influencias.

Lo hizo en primer lugar el secretario general de la formación, Miguel Tellado, quien elevó el tono: "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer". Le siguieron varios dirigentes, como el portavoz nacional, Borja Sémper, quien auguró la superación de "esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario", o la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que en su habitual rueda de prensa de los martes constató las investigaciones judiciales que se ciernen en distinto grado sobre dos de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su mujer y su hermano y ahora, aseveró, "el líder espiritual y maestro de Pedro Sánchez".

Algo más tardía fue la reacción del jefe de filas de todos ellos, Alberto Núñez Feijóo, quien horas después y en un medido tuit fue duro, pero sin aportar tampoco novedad alguna sobre la manera de denunciar todos los escándalos citados por su portavoz parlamentaria. "Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España", afirmó, evitando incluso de manera expresa la palabra dimisión o la reclamación de la convocatoria electoral, que por otra parte se sobreentendían en su texto.

En esta ocasión no hubo convocatorias extraordinarias ante la prensa como otras veces (la citada rueda de prensa de Muñoz era la habitual después de la Junta de Portavoces y antes del pleno semanal) ni tampoco la convocatoria de manifestación alguna, como las que llegó a encabezar con gran éxito de convocatoria Feijóo el año pasado, en compañía de la plana mayor del partido y de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, tras el informe de la UCO sobre Cerdán que supuso el hito mayor en cuanto a la corrupción que afectaba directamente al PSOE. Ni que decir tiene que, dentro de esta actitud, el PP volvió a rechazar la propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, de presentar una moción de censura contra Sánchez, que el grupo de la extrema derecha no puede ya impulsar, como sí hizo dos veces la pasada legislatura, por no tener los escaños suficientes.

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A la espera de lo que este miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno en varias semanas, le pueda espetar cara a cara Feijóo a Sánchez, justo antes de que les toque el turno de preguntar al presidente a Abascal y al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la actitud del líder de la oposición es de palabras duras, pero de evitar cualquier acción extraordinaria. Aunque naturalmente todo puede variar, sobre todo según evolucione la instrucción del juez Calama tras los registros de este martes en el despacho del expresidente y en la sede de la empresa propiedad de sus dos hijas.

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