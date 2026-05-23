Sumar recalca que nunca formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y se hayan "permitido"

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha recalcado este sábado que "evidentemente nunca" formarán parte de un Gobierno en el que haya habido "supuestos de corrupción" y que éstos se hayan "permitido". "Siempre hemos marcado líneas rojas", ha apostillado.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Santiago ha respondido así preguntado sobre si en Sumar están tranquilos con el cierre de filas con el Gobierno que han hecho estos días los socios parlamentarios tras conocerse la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente de IU sostiene que "toda la izquierda" está "prudentemente" pendiente de la evolución de esa imputación y coincide en la necesidad de dejar trabajar a los jueces para que se conozca realmente "qué es lo que hay".

"Muy vigilantes"

Con todo, ha recordado que las líneas rojas de Sumar es que "nunca" estarán dentro de un Gobierno "en el que se hayan producido supuestos de corrupción y hayan sido permitidos", lo que, según ha apuntado, no sólo afecta a las fuerzas que ahora integran el Consejo de Ministros sino a las que lo integraban en el anterior.

Enrique Santiago considera que "todos" deben estar "muy vigilantes" y ser "muy estrictos" ya no sólo en no permitir comportamientos corruptos, sino en defender "una actitud ética" en la política.

Y es que, según ha advertido, existe "una línea roja difusa" entre el tráfico de influencias y el asesoramiento consultor que hacen muchos expresidentes del Gobierno que requiere una valoración de los tribunales de justicia, si bien ha defendido que, en todo caso, no son actitudes que a Sumar les parezca "ni políticamente correctas ni por supuesto éticas".

Preguntado sobre si Sumar se plantearía salir del Ejecutivo en caso de que se demostrara que ha habido una connivencia del Consejo de Ministros en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el diputado se ha mostrado "seguro" de que "eso no va a ocurrir". "Lo que ha habido es un acuerdo del Consejo de Ministros para rescatar seis compañías aéreas", lo cual, ha destacado, se hizo "correctamente".

"No hay problema sobre la idoneidad de los rescates"

"No hay un problema de fondo sobre la idoneidad de los rescates ni sobre la mala utilización del dinero de los rescates, sino si ha habido intervenciones que han podido de alguna forma influir en determinadas decisiones", ha puntualizado.

Sobre si cree que hay una intención de ir a por Zapatero, en tanto que otros expresidentes también han hecho labores de asesoría, Santiago ha dicho que en este caso "no hay ninguna duda" de Zapatero "se ha buscado problemas por intentar participar en la solución de los problemas de Venezuela".

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De ahí la insistencia de Sumar en regular de forma "estricta" las actividades de los expresidentes para evitar incurrir en supuestos que puedan presentarse como casos de corrupción y en reactivar en el Congreso la Ley de Lobbies.