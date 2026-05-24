El "Grupo Zapatero" ingresó casi medio millón de euros de empresas de capital chino

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal desvela que José Luis Rodríguez Zapatero ingresó casi medio millón de euros de empresas de capital china o de empresarios del país asiático radicados en España. En concreto, el propio expresidente del Gobierno recibió, ien sus cuentas personales, 208.792 euros de dos mercantiles radicadas en Hong Kong: 159.034 euros en 27 transferencias de la firma Chinalink Asia Holdings Limited y un pago de 49.758 euros de la mercantil Yuewee International Trade Limited.

De la firma Mimo Advisors SL, que se encuentra en disolución, y cuyo administrador único era el ciudadano de origen chino Yangjingzi Zhou, recibió otros 104.410 euros. Según informó Vozpópuli, este empresario trabajó para la compañía de móviles china Huawei como asesor del responsable en España hasta julio de 2021, Tony Yong Ying, que después fue nombrado vicepresidente de Huawei Europa.

La policía registra el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

En este sentido, en la documentación requisada a los supuestos integrantes de la trama la UDEF ha encontrado un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos, entre los que se encuentra "Yong Ying, de Huaweii España".

Aldesa, 133.100 euros

En el auto del juez José Luis Calama se informa de que una cuarta empresa, con vinculaciones chinas, también habría realizado pagos, en este caso a la empresa Análisis Relevante SL, cuyo administrador es el "lugarteniente" de Zapatero, "Julito" Martínez Martínez. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, Grupo Aldesa habría realizado pagos a esta mercantil pagos por un importe total de 133.100 euros.

El gigante estatal chino China Railway Construction Corporation (CRCC) es propietario desde 2020 de la constructora española Aldesa. La multinacional asiática cerró la compra del 75% de la compañía en mayo de 2020 para rescatarla de una grave crisis financiera. Posteriormente, en el verano de 2023, elevó su participación hasta el 99% del capital social.

La policía registra el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

La trama presuntamente liderada por Zapatero pactó una "comisión" del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona. La negativa de los Comuns de Ada Colau de apoyar unos Presupuestos que no excluían de forma clara este macroproyecto obligó al entonces president de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) a adelantar casi un año las elecciones al Parlament, que se celebraron en mayo de 2024 y que terminaron dando la victoria al socialista Salvador Illa.

El informe de la UDEF explica Análisis Relevante y Grupo Aldesa firmaronn un contrato de asesoramiento por 5.000 euros mensuales más IVA.

Petróleo de Venezuela para China

En el auto en el que cita a declarar como investigado a Zapatero, el juez José Luis Calama se señala que el expresidente habría intermediado entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas chinas en el negocio de la venta de petróleo. En la resolución judicial se refiere a unos mensajes detectados por la UDEF, de los que según el magistrado "se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero".

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro / EFE

En uno de los informes policiales se alude en concreto a una carta fechada poco después de un viaje de Zapatero a Pekín, en octubre de 2023, en la que la compañía expresa interés por una "cooperación fructífera y a largo plazo" y le pide información para obtener petróleo, gas natural, minerales preciosos y participar en proyectos de refinería.

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Zapatero lo desmiente

En este sentido, Zapatero ha desmentido en una comunicación dirigida a Europa Press las informaciones recogidas en los informes que indican que habría sido intermediario de una empresa china para la compra de petróleo venezolano y ha negado conocer a la compañía, China International Cultural Technology Resources Group, y haber realizado intermediación para ella.

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