Sumar llama a celebrar un "encuentro estatal de las izquierdas" en otoño y pide a Rufián que "concrete" su propuesta

Sumar busca recuperar protagonismo en la reconfiguración del espacio progresista de cara a las próximas generales y plantea celebrar un "encuentro estatal de las izquierdas" después de verano. La propuesta llega después de que la semana pasada Gabriel Rufián dejara la puerta abierta a liderar una candidatura para 2027, en un planteamiento que ahora Sumar reclama "concretar" al portavoz parlamentario de ERC.

En un desayuno informativo, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, reivindicó la coalición anunciada en febrero entre los partidos del ala minoritaria de Gobierno -IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar- bajo el lema Un paso al frente. Así, la dirigente apeló a la necesidad de dar un nuevo paso "de verdad", en una labor donde "buscar un liderazgo" no sea "la principal tarea" y situando como próximo hito el convocar "un gran encuentro estatal de todas las izquierdas de este país": "Sin excepción alguna. Hagamos unos estados generales de la izquierda del futuro", insistió.

Hernández llamó a que esta cita está abierta "a partidos, colectivos y personas", con el objetivo de "conformar un espacio horizontal, ilusionador, estable en lo posible" que llegue a ser "el inicio de una candidatura a las próximas elecciones". "Tenemos poco que perder y poco que ganar", continuó Hernández, que apuntó a que los partidos que forman parte del ala minoritaria del Gobierno "deberíamos aportar todo lo que tenemos de bueno en pie de igualdad con otros", detalló, apuntando a la apertura de esta coalición a otras formaciones.

La propuesta, que parte de la coalición de los partidos de Gobierno, según fuentes próximas a Hernández, es una manera de volver a tomar las riendas en la reconfiguración del espacio político, después de que Rufián haya abierto la vía para presentarse a las próximas generales. El acto de Irene Montero y el portavoz republicano en abril también permitió a Podemos reivindicar como propia esta vía y postular a la exministra de Igualdad como candidata para 2027. Ahora Sumar vuelve a mover ficha y trata de marcar los hitos de esa futura coalición.

En la ronda de preguntas, Hernández también se refirió a la vía abierta por Rufián, señalando que su propuesta "no obstaculiza" la construcción de una opción de izquierda alternativa al PSOE. Lejos de eso, consideró que "hay una oportunidad" y que "el objetivo que tenemos por delante es el de conformar un bloque democrático que mire a 2027, pero también más allá", defendió.

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"Con todo el cariño a Rufián", comenzó la dirigente, "creo que ha llegado la hora de que se concrete", instó. "Si esto es una vía, que nos sentemos alrededor de una mesa" y en caso de que así se confirme, que "sea Rufián el que tire para adelante". "Sentémonos a la mesa pero concretemos", detalló.

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