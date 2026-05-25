La UCO constata la "gestión activa" de la asistente en Moncloa de Begoña Gómez y que estaba "integrada" en el equipo de la cátedra

El informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Begoña Gómez constata "la gestión activa" de la asistente asignada por Moncloa, María Cristina Álvarez, en el marco de la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, en cuyo equipo estaría "integrada".

"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por ende, independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra", concluyen los agentes en el escrito, que envían al juez Juan Carlos Peinado.

Gestiones burocráticas

Los uniformados llegan a esta conclusión tras analizar sus correos electrónicos, de cuyo contenido resaltan que María Cristina Álvarez habría convocado y participado "en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC", al mismo tiempo que llevó a cabo "gestiones burocráticas".

El oficio policial señala varias reuniones que constatan la participación de Cristina Álvarez en la actividad cotidiana de la cátedra. Como por ejemplo, la que habría tenido lugar el 4 de febrero de 2023 en la que se produjo "una reunión bilateral entre Deloitte y la cátedra, emplazando a Begoña Gómez, Blanca de Juan, Cristina Álvarez y Jesús Manuel Higueras". El 7 de febrero de 2024 se produjo un encuentro relativo "a una propuesta de Making Science para el desarrollo de una segunda fase de un proyecto. Para esta reunión, Begoña Gómez convocó, exclusivamente, a Cristina Álvarez, Sandra Anfaiha y a tres miembros de Making Science".

También habría participado en "reuniones y comunicaciones sobre pruebas funcionales de la plataforma". La UCO señala una comunicación, de 4 de febrero de 2023, que consiste en la convocatoria a una videoconferencia compartida por una empleada de la consultora Deloitte con Jesús Manuel Higueras, Begoña Gómez, Blanda de Juan y Cristina Álvarez, exclusivamente, "bajo el asunto Plataforma de impacto -Pruebas funcionales".

"Gestión administrativa"

Y el 4 de diciembre de 2023, Álvarez recibe la "documentación necesaria para dar por finalizado un contrato y proceder a la realización de un pago". Finalmente, prosigue la UCO, Cristina Álvarez conocía el contenido de una propuesta de Deloitte a la cátedra, previa a la tramitación de un contrato menor.

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"Fue partícipe en la gestión administrativa necesaria para justificar la facturación relativa al procedimiento abierto simplificado, dado que en ese momento, diciembre de 2023, Blanca de Juan se había desvinculado profesionalmente de la Complutense. Adicionalmente, fue conocedora de la prestación continuada de los servicios por parte de Deloitte tras la finalización del plazo de ejecución del contrato menor y hasta el 27 de junio de 2023", concluye el oficio de la UCO.

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