Defensa cita a expertos para examinar la inestabilidad mundial en las II Jornadas Geopolíticas del Instituto de Estudios Estratégicos

Al inicio del tren de celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, dos de los núcleos de la materia gris de los ejércitos, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, (IEEE) y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) se han citado en el área monumental de La Granja de San Ildefonso (Segovia) para estudiar el estado del mundo. Dicho así puede sonar ambicioso, pero es el equilibrio de poder en transición en el planeta, en esencia, el asunto que tratan las Jornadas Geopolíticas IEEE. Este año llegan a su segunda edición bajo el impulso del Ministerio de Defensa y con el título El Orden Internacional en Transición.

Este martes, este encuentro, que se va consolidando como foro de reflexión estratégica de primer orden, ha abierto sus puertas con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la asistencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban Calderón, y con una sesión inaugural en la que no parece casual que corresponda a una figura diplomática de la OTAN de primer rango impartir la conferencia de arranque: Javier Colomina, representante del secretario general de la Alianza Atlántica para la vecindad sur.

Esa intervención inicial, de puertas abiertas, se titula "El orden internacional en transición: fragmentación, competencia y conflicto".

Colomina será además uno de los ponentes en un coloquio de alto nivel previsto para la noche del miércoles, tras la cena, en el que tomarán parte el ex alto representante de la Unión Europea para las políticas exterior y de seguridad, Josep Borrell, la exministra de Exteriores Ana de Palacio y el director del IEEE, el general de brigada Víctor Bados. Los cuatro hablarán de la situación de Europa, su desafío industrial y su camino hacia la autonomía estratégica.

Energía, OTAN y espacios de competición

El miércoles y el jueves se aborda el análisis de los "Espacios y dinámicas de competición" globales, con dos bloques: uno dedicado al "Poder y recursos estratégicos", que estudiará la "geopolítica de la energía, los recursos críticos y las cadenas de suministro", según plantea el programa. A las puertas del término de La Granja, una gasolinera de una multinacional española muestra en su cartel de precios un resume bien elocuente de la situación.

En este mismo bloque se estudia la situación de "Iberoamérica en la nueva competición global", cinco meses después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares norteamericanas y mientras crece la presión de la Casa Blanca sobre el agonizante régimen cubano.

La otra mesa, o Bloque II, aborda el miércoles una visión sobre el vínculo euroatlántico y el papel de la OTAN en plena encrucijada. En otra mesa se analiza el dominio marítimo como escenario de tensión, especialmente en Europa y el Indo-Pacífico.

Europa y sus preparativos industriales para la defensa, o, más comúnmente, su rearme, será el tema del bloque III de estas jornadas, ya el jueves.

Hay para ese día además programado un encuentro sobre el panorama de guerras titulado "Conflictos interconectados: Ucrania, Oriente Medio y la competencia sistémica y su impacto nacional".

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La clausura, al medio día del jueves, corresponde al director del CESEDEN, el teniente general Miguel Ballenilla.

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