Las polémicas declaraciones racistas de Vox en las Cortes de Aragón: "Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares"

La primera comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en las Cortes de Aragón, ha servido para que su socio en el Ejecutivo, Vox, ponga sobre la mesa sus prioridades. En unas polémicas declaraciones racistas protagonizadas por el diputado de extrema derecha David Arranz, ha expresado su esperanza en que haya "mucho cerdo" en los comedores escolares, aludiendo así a su voluntad de que los menús escolares no representen la pluralidad de credo y religión que se da en las aulas aragonesas.

En su turno de palabra durante la comparecencia de la consejera, Arranz ha reclamado que haya más cocinas in situ en los colegios y ha aprovechado la ocasión para pedir la utilización de "productos frescos, de proximidad, si puede ser aragoneses y, si no, de producción nacional". "Y mucho cerdo, me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares", ha añadido seguidamente, recordando que el pacto PP-Vox prevé a su vez suprimir el programa de lengua y cultura árabe.

"Suprimiremos el programa de lengua y cultura árabe. El cerdo es un alimento muy nuestro y muy de aquí, entonces es mejor no seguir con esa lengua árabe porque si lo que queremos es que los que vengan se integren aquí, tienen que seguir las costumbres de aquí", ha ahondado Arranz, en unas declaraciones que han provocado la sorpresa entre los diputados de otras formaciones de la oposición, como Isabel Lasobras, que lo ha denunciado a través de su perfil en X.

"La Comisión de Educación de las Cortes de Aragón no está para las obsesiones ultras de Vox. Mientras faltan docentes y recursos, Vox solo saben montar guerras culturales y hacer propaganda cutre con que "hay que comer mucho cerdo”. Ni proyecto educativo ni soluciones: puro sectarismo", ha criticado la política aragonesista.

Por último, en la comparecencia donde Carmen Susín exponía las líneas generales de su consejería, Arranz ha acabado hablando de inmigración, atacando de nuevo a los menores migrantes que llegan a Aragón.

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"Es una estupidez y un suicidio social exportar a nuestra juventud con formación universitaria para importar menas o inmigrantes no cualificados que simplemente vienen a vivir de las ayudas sociales", ha concluido.

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