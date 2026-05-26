De la repatriación de Edmundo González a la liberación de presos de Venezuela, los "asuntos de Estado" que "Julito" ocultaba en su vivienda

Los agentes de la unidad de delitos Económicos de la Policía Nacional (UDEF) encontraron anotaciones manuscritas que "trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario", en el registro realizado el pasado mes de diciembre en el domicilio de Julio "Julito" Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de la empresa Análisis Relevante.

Estas anotaciones tendrían que ver con "asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil", y van desde comentarios relacionados con la intervención del CNI para la "repatriación" del opositor venezolano Edmundo González a la liberación de presos en aquel país.

Las notas manuscritas, junto con 286.070 euros en efectivo que estaban repartidos en diversos paquetes y lugares por toda la casa, se incluyen en una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra líneas aéreas" incautada en la vivienda. Concretamente, según la documentación obrante en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, entre páginas reseñadas de la 01 a la 86 codificada como ROS - Doc. 003 de esa libreta.

Intervención en decisiones

Consideran los investigadores que aunque Martínez ostente la condición formal de asesor, disponga de conexiones de alto nivel o "tenga conocimiento del desarrollo económico y de los circuitos de poder institucional", las anotaciones y evidencias halladas revelan "una posible intervención en decisiones estratégicas" difíciles de encajar en su actividad de empresario, como podrían ser la intervención del servicio de inteligencia española en la llegada a España del opositor venezolano tras los últimos comicios en el país caribeño.

Entre las notas que levantaron las sospechas de los agentes figura una hoja denominada "Temas de interés", en la que se "refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. A continuación "en color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje" del 10%. También se encontraron anotaciones relativas a la compraventa de oro, con referencias a Bandes, el Banco estatal de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

Otro tanto ocurre en las conversaciones, mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el abogado Eudoro Antonio González Dellán, en las que este último se expresa en los mismos términos según los análisis que de las mismas ha realizado la policía.

Visita a Edmundo González

En una cadena con fecha del 14 de marzo de 2023 se explica que Ocáriz (indiciariamente el político venezolano Eduardo Ocáriz Guerra) está en Caracas y que ha ido a visitar a Edmundo (indiciariamente el opositor Edmundo González Urrutia como se deduce por las iniciales expuestas, EGU), detallándole "Se ha ido a casa de Edmundo a visitarle y a informarle que estaba en Venezuela como vuestro "representante". A continuación, precisa: "Le dejo esto para su conocimiento."

Foto del informe de la UDEF: En la imagen se observa, de izquierda a derecha a Julio Martínez Martínez, a un desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y un varón desconocido. / EL PERIÓDICO

El mensaje continúa y explica que Ocáriz (indiciariamente el político venezolano Eduardo Ocáriz Guerra) está en Caracas y que ha ido a visitar a Edmundo (indiciariamente el opositor Edmundo González Urrutia como se deduce por las iniciales expuestas, EGU), detallándole "Se ha ido a casa de Edmundo a visitarle y a informarle que estaba en Venezuela como vuestro "representante". A continuación, precisa: "Le dejo esto para su conocimiento."

De igual forma, el 16 de julio de 2024 tuvo lugar otra conversación entre Julio Martínez Martínez y el abogado González Dellán, que reenvía un mensaje en la que refiere que "Ocariz es un osado, con dosis de ansiedad” y se detalla: "aclárele a Edmundo que el mensaje a Ocariz ha sido que la interlocución corresponde a Aveledo y a usted." - "En fin, a ver si así me le quito de encima..." "Me alegro de esa relación con Delcy" Finalmente, Eudoro González, añade: "Respuesta de Z".

"Temas de interés"

Entre las notas que levantaron las sospechas de los agentes figura una hoja denominada "Temas de interés", en la que se "refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. A continuación "en color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje" del 10%. También se encontraron anotaciones relativas a la compraventa de oro, con referencias a Bandes, el Banco estatal de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

El opositor venezolano Edmundo González. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El informe policial, de diciembre de 2025, forma parte del sumario remitido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid a la Audiencia Nacional, cuando se inhibió. Los investigadores también destacan "anotaciones y documentación donde se identifican numerosas referencias a altos cargos del estado venezolano (ministro de desarrollo minero económico de Venezuela, viceministro de seguimiento y control de desarrollo ecominero) o de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG) que están directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son, carbón, GAS, petróleo, oro o níquel".

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Según la información de inteligencia financiera disponible, Análisis Relevante habría suscrito contratos y percibido fondos por un total de 941.798 euros, e Inteligencia Prospectiva, 368.258 euros entre mayo de 2020 y octubre de 2024.

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