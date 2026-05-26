Las sospechas contra Zapatero surgieron en 2024 al aparecer en un chat de empresarios imputados como "Z" o el "Zorro"

Aunque la imputación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se conoció hace justo una semana, el pasado día 19, las sospechas en su contra son muy anteriores y ni siquiera comenzaron en la Audiencia Nacional. Aparecieron en un chat intervenido en octubre de 2024 en el que participaban varios de los empresarios imputados en la causa y del que se desprende que el venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados Manglano "mantiene una relación personal y económica con alguien denominado 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ' quien ha sido identificado corno José Luis Rodríguez Zapatero", afirmaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, al inhibirse el pasado febrero a favor de la Audiencia Nacional.

Según los investigadores, del chat "Danilo-España", intervenido en el despacho del que era abogado de Diazgranados, "se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". El auto añade que, "junto a ello, consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción". La compañía aludida "niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados Manglano". Asegura que "opera bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países donde está presente".

En su resolución, la magistrada recuerda la tramitación que ha dado lugar al caso Zapatero a partir de una primera denuncia de la fiscalía de 2021 que acaba reactivándose a partir de una orden europea francesa y una comisión rogatoria suiza en relación con Rodolfo Rey y "otros directivos de Plus Ultra" que se sospecha son "clientes de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales, habiendo orquestado un plan desde 2020 para apoderarse de un dinero limpio proveniente de subvenciones públicas".

Sobres blancos con distintos caracteres que incluían dinero hallados en el domicilio de Julio Martínez Martínez e incluidos en el sumario del 'caso Plus Ultra' / INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO

Casi dos millones

En este contexto, en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción se solicitaron informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, adscrita en labores de apoyo al ministerio público, en los que apareció que la sociedad Agropecuaria Lucena del considerado "lugarteniente" de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez, realizó pagos a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, en 2020 por 20.993 euros.

Los investigadores comprobaron que a través de Análisis Relevante, el amigo del expresidente del Gobierno recibió entre 2020 y 2024 cantidades de las sociedades que figuran como sus clientes: Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Aldeasa. Luego, destacan, esa misma entidad pagaba a Rodríguez Zapatero y a sus hijas Laura y Alba, cuya empresa también recibió dinero de Inteligencia Prospectiva y Agropecuaria.

En concreto, la empresa de Julio Martínez Martínez habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra y las empresas también implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Además, otras mercantiles como Gate Center habrían enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

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