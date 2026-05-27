Directo | Cuerpo se limita a reclamar la "presunción de inocencia" ante el registro de la sede del PSOE por la UCO

A las puertas de la sesión de control al Gobierno en el Congreso se ha conocido la noticia de que la UCO estaba realizando un registro en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido. Dentro del hemiciclo, el PP ha arremetido duramente contra el Ejecutivo que, ante la ausencia de Pedro Sánchez -de viaje en Roma para ver al papa-, ha tenido en el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, su principal valedor. No obstante, ante las acusaciones, el también ministro de Economía se ha limitado a pedir que se deje trabajar a la justicia y se respete la "presunción de inocencia".

"No sabe qué dificil se hace preparar las preguntas a este Gobierno. En estos momentos, la UCO está registrando la sede del partido que sustenta al Gobierno de España por financiación irregular", ha iniciado la portavoz del PP, Ester Muñoz, su pregunta a Cuerpo, antes de lanzarse varias cuestiones sobre los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno.

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El vicepresidente, en su tono tranquilo, ha arrancado con una explicación sobre "la gestión de lo público" en la que ha reivindicado el refuerzo de los "mecanismos preventivos" contra la corrupción, la "tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular", y finalmente el "respeto a los procesos judiciales" y el "respeto a la presunción de inocencia". Nada ha dicho sobre el registro de la UCO o las últimas informaciones sobre el caso de José Luís Rodríguez Zapatero. Ni en esa ni en otra de las otras cuestiones que le han planteado, a las que ha respondido siempre sacando pecho de los datos económicos.