Caso Nummaria
La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal
La AN ha ordenado que se repita el juicio contra la intérprete con un tribunal diferente
EFE
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu por fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.
En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.
En la sentencia dictada en julio del año pasado por la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala absolvió a Duato del delito fiscal por defraudación del IPRPF de los años 2010 a 2012, y a su marido por el de 2011.
Por otra parte, la Sala rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria Fernando Peña, cuya condena pasa de 80 a 78 años de cárcel al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.
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